macOS 10.15 Catalina: Was sind "Neu zugewiesene Objekte"?

Erklärung in einer PDF-Datei

Neues Sicherheitskonzept

Dateien nicht kompatibel zu Catalina

Ordner darf gelöscht werden

Die gute Nachricht zuerst: Der Ordner "Neu zugewiesene Objekte" ("Relocated Items"), welcher nach einem Update auf macOS 10.15 Catalina den Mac-Schreibtisch ziert, deutet nicht auf Probleme hin. Etliche Nutzer sind dennoch verunsichert, weil einerseits der Name wenig aussagekräftig ist und andererseits darin weitere Ordner und Dateien enthalten sind, die zum Teil aus den Tiefen des Betriebssystem stammen.Apple liefert zwar im Ordner "Neu zugewiesene Objekte" eine PDF-Datei mit, in der eine Erklärung zu finden ist. Diese ist jedoch in aller Regel wenig aussagekräftig. "Beim letzten Update … konnten einige deiner Dateien nicht an ihre neue Speicherorte bewegt werden", heißt es darin unter anderem. Anschließend folgt eine Erläuterung, etwa dass die betreffenden Dateien sich in der vorherigen macOS-Version an Orten befanden, welche nicht mit den Sicherheitseinstellungen des neuen Systems kompatibel sind.Auslöser für dieses Verhalten ist ein neues Sicherheitskonzept, das Apple mit macOS 10.15 Catalina eingeführt hat. Erstmals kommen nämlich zwei Volumes zum Einsatz: Ein schreibgeschütztes, das standardmäßig "Macintosh HD" heißt und in dem sich das eigentliche Betriebssystem befindet, sowie ein weiteres mit der Bezeichnung "Macintosh HD – Daten". Im Finder ist diese Aufteilung übrigens nicht zu sehen, angezeigt werden die beiden Volumes lediglich im Festplattendienstprogramm.Während des Update-Vorgangs kann das Installationsprogramm mitunter nicht zweifelsfrei ermitteln, in welchen Ordner bereits vorhandene Dateien zu kopieren sind, die auf das Volume "Macintosh HD – Daten" geschrieben werden sollen. Diese landen dann unter Beibehaltung der bisherigen Verzeichnisstruktur in besagtem Ordner "Neu zugewiesene Objekte". Dabei kann es sich beispielsweise um Konfigurationsdateien handeln, die vom Anwender oder einer App geändert wurden, und dadurch nicht mehr kompatibel zu macOS 10.15 Catalina sind.In aller Regel werden die in "Neu zugewiesene Objekte" abgelegten Dateien nicht mehr benötigt. Wer sich sicher ist, dass er sie tatsächlich nicht mehr braucht, kann den Ordner löschen. Auf dem Schreibtisch befindet sich allerdings lediglich ein Alias, der Ordner selbst liegt im eigenen Benutzerverzeichnis unter "Geteilt". Von dort aus zieht man ihn in den Papierkorb und leert diesen anschließend. Hierbei kann es allerdings vorkommen, dass sich einzelne Files wegen mangelnder Berechtigungen nicht löschen lassen. Um sie dennoch loszuwerden, muss die System Integrity Protection (SIP) deaktiviert werden, was jedoch nur erfahrene Anwender tun sollten. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich daher, lediglich die Verknüpfung auf dem Schreibtisch zu löschen und den eigentlichen Ordner "Neu zugewiesene Objekte" beizubehalten, da die darin enthaltenen Dateien ohnehin für gewöhnlich nicht viel Speicherplatz belegen.