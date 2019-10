macOS 10.15 Catalina: Wie man das aktuelle System installiert und ein früheres weiter nutzt

Speicherplatz muss nicht reserviert werden

Ein weiterer alter Zopf ist Apples Schere zum Opfer gefallen: Mit macOS 10.15 Catalina sind 32-Bit-Apps Geschichte. Weil davon auch populäre und verbreitete Programme betroffen sind, zögert mancher Mac-Nutzer noch mit dem Update. Allerdings macht Apple es sehr einfach, die neue Version des Betriebssystems zusätzlich zur bereits vorhandenen zu installieren und zukünftig beide zu benutzen. Besonders komfortabel funktioniert das, wenn das bisherige macOS sich auf einem APFS-Volume befindet.Seit macOS 10.13 High Sierra kann man ein weiteres Apple-Betriebssystem auf einem zusätzlichen Volume des Startvolumes installieren. Zwischen beiden Versionen lässt sich dann anschließend so wechseln, als ob sich diese jeweils auf einem eigenen Datenträger befänden. Zusätzlicher Speicherplatz muss dabei für das neue Volume nicht reserviert werden, da APFS-Volumes den Speicher übergreifend zur Verfügung stellen und macOS diesen im laufenden Betrieb dynamisch zuweist. Allerdings werden für die Installation des weiteren Systems bis zu 20 Gigabyte freier Platz benötigt; ob dieser vorhanden ist, lässt sich mit der Speicherübersicht unter "Über diesen Mac" ermitteln.Ist hinreichend Platz auf SSD oder Festplatte vorhanden, empfiehlt sich zunächst das Erstellen einer Sicherung des vorhandenen Systems. Anschließend kann das APFS-Volume für die weitere macOS-Version hinzugefügt werden. Dazu dient das Festplattendienstprogramm. In dessen linker Seitenleiste wählt man das bestehende Volume aus, neben welchem das neue Volume angelegt werden soll. Nach einem Klick auf das Pluszeichen in der Symbolleiste öffnet sich ein Fenster, in dem der Name des zu erstellenden Volumes einzugeben ist. Nach einem Klick auf "Hinzufügen" erstellt macOS das neue Volume, das Festplattendienstprogramm kann dann beendet werden.Auf dem soeben angelegten Volume lässt sich nun die neue Version des Betriebssystems installieren. Am einfachsten geschieht das mit Hilfe der macOS-Wiederherstellung. Diese fragt nach dem Start des Installationsprogramms nach dem Verzeichnis, in welches das System geschrieben werden soll. Mit einem Klick auf "Alle Volumes anzeigen" gelangt man in die entsprechende Übersicht und wählt dort das gerade erstellte neue Volume aus.Nach der erfolgreichen Installation ist ein Wechsel zwischen den Versionen denkbar einfach. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Aus einem laufenden macOS heraus kann man im Apple-Menü unter "Starvolume" das System auswählen, mit dem man den Mac neu hochfahren möchte. Beim Kaltstart hingegen kommt der Startup-Manager zum Einsatz, der mit gedrückter Wahltasteaufgerufen wird. Eine detaillierte Anleitung mit zusätzlichen Hinweisen zur Verwendung mehrerer macOS-Versionen auf einem Mac stellt Apple seit einiger Zeit auf den hauseigenen Supportseiten bereit.