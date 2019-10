macOS 10.15 Catalina: Probleme mit bestimmten externen Grafikkarten?

Radeon 570 und 580 betroffen?



Foto: Apple

Foto: Apple

Vega-Grafik funktioniert einwandfrei

Update besser noch hinauszögern

Seit macOS 10.13 High Sierra unterstützt das Mac-Betriebssystem externe Grafikkarten (eGPUs). Apple hat im Laufe der vergangenen zwei Jahre dieses Feature laufend verbessert, so auch im soeben erschienenen macOS 10.15 Catalina. Allerdings kann es offenbar nach einem Update zu Problemen mit bestimmten externen Grafikboxen kommen.Unter anderem auf der Webseite egpu.io berichten Nutzer, dass ihre externen Grafikkarten mit macOS 10.15 Catalina nicht mehr einwandfrei funktionieren. Betroffen sind allerdings offenbar nur bestimmte Mac-Modelle und eGPUs. Immer wieder genannt werden beispielsweise externe Grafikkarten mit den AMD-Chipsätzen Radeon 570 und 580, welche an einen Mac mini angeschlossen sind. Die betroffenen Macs frieren demnach zuweilen ein oder starten nicht, wenn sie mit einer eGPU verbunden sind.Nicht betroffen sind offenbar eGPUs auf der Basis von Vega 56, Vega 64 und Vega VII. Das berichtet AppleInsider. Das Problem tritt anscheinend auch nur dann auf, wenn Monitore direkt an die externe Grafikkarte angeschlossen sind. Bei einer direkten Verbindung zwischen Mac und Bildschirm funktioniert Tests zufolge auch die eGPU mit macOS Catalina einwandfrei. Bemerkenswert ist, dass ausgerechnet eine externe Grafikkarte von Sonnet mit Sapphire Radeon 570 die korrekte Zusammenarbeit mit Apples neuer Betriebssystemversion verweigert, die vor zwei Jahren im Developer Kit des Unternehmens enthalten war.Apple hat sich zu dem Problem bislang nicht geäußert. Das Unternehmen stellt im Internet eine Liste mit unterstützten externen Grafikkarten sowie eine Anleitung zur Verfügung. Auf dieser sind etliche Modelle zu finden, welche bei macOS 10.15 Catalina derzeit offenbar zu Fehlfunktionen führen. Bis Apple einen Fix zur Verfügung stellt, sollten Nutzer der betroffenen eGPUs das Update auf die aktuelle Betriebssystemversion also noch ein wenig hinauszögern oder auf jeden Fall vor einer Aktualisierung ein Backup des System anfertigen, um gegebenenfalls downgraden zu können.