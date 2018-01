iiyama stellt erschwinglichen 27" Monitor mit 5K-Auflösung und IPS-Panel vor

fast

Kompakt

Marke iiyama Bezeichnung ProLite XB2779QQS Art 27" 5K Monitor Empf. Preis (€) 859 Verfügbarkeit sofort

Wer gerne einen Monitor mit 5K-Auflösung an seinem Mac betreiben möchte – sofern dieser die entsprechenden Systemvoraussetzungen bietet – der hatte bislang wenig Auswahl. Eine Möglichkeit ist, sich einen iMac 5K oder einen iMac Pro zu kaufen. Wer jedoch lieber ein MacBook Pro oder einen Mac Pro (2013) mit entsprechendem externen Monitor betreiben möchte, konnte die Angebote an einer Hand abzählen. Und auch die Größen-Auswahl warausschließlich auf 27" beschränkt. Dell bot mit dem UP2715K ( Testbericht ) ein solches Gerät an, hat das Modell jedoch inzwischen wieder eingestellt. Apple selbst empfiehlt das LG UltraFine 5K Display , ruft für den 27-Zöller im Apple Online Store aber rund 1.400 Euro auf.Erst seit kurzem werden auch 5K-Displays mit anderen Diagonalen angeboten – oder wurden zumindest angekündigt ( siehe hier ). Doch die Preise für noch größere 5K-Bildschirma als 27" bewegen sich weiter bei deutlich über 1.000 Euro. Mit dem ProLite XB2779QQS Amazon ) spielt iiyama nun den Preisbrecher.Das Gerät, dessen Front-Ansicht wahrscheinlich nicht ganz zufällig der des iMac ähnelt, hat eine Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixeln (bei 60 Hz), was bei dem gebotenen 16:9-Seitenverhältnis einer Pixeldichte von 217,6 ppi entspricht. Das sind exakt dieselben Werte, wie beim eingebauten Bildschirm des 27" iMac 5K und iMac Pro. Das IPS-Panel des iiyama soll einen Betrachtungswinkel von 178° h/v bieten und eine Helligkeit von maximal 440 cd/m². Das Kontrastverhältnis beziffert der Hersteller mit 1.200 : 1 und die Reaktionszeit mit 4 ms. Auffällig gegenüber den Displays in Apples iMacs oder auch dem inzwischen nicht mehr angebotenen Dell ist, dass der iiyama keine 10 Bit Farbtiefe pro Pixel bietet und somit "nur" 16,7 Mio. Farben darstellen kann. Über die Farbraumabdeckung schweigen sich die technischen Daten aus.Auch bei den Anschlussmöglichkeiten bleiben gewisse Details für den geneigten Käufer im Dunkeln. Zwar verrät das Datenblatt, dass 3 HDMI- und 2 DisplayPort-Anschlüsse vorhanden sind, verschweigt aber die Version. Über HDMI kann die volle 5K-Auflösung nicht wiedergegeben werden (max 4K). Bei DisplayPort konnte mir auf direkte Nachfrage nicht beantwortet werden, ob für 5K-Betrieb zwei DisplayPort-Kabel (und entsprechend zwei freie DisplayPorts am Mac) benötigt werden. Sollte es sich nämlich um DisplayPort 1.2 handeln, kann mit einem einzelnen Kabel höchstens 4K-Auflösung dargestellt werden. Wahrscheinlich ist das so, aber aus den Daten geht auch nicht hervor, ob ein entsprechendes Doppel-DisplayPort-Kabel für 5K mitgeliefert wird. Für maximale Auflösung mit nur einem Kabel wäre DisplayPort 1.3 oder Thunderbolt 3 erforderlich.Der Monitor verfügt über eine Anti-Glare-Beschichtung gegen Spiegelungen. Für ermüdungsfreies Arbeiten ist außerdem FlickerFree-Technologie (LED-Hintergrundbeleuchtung wird nicht gepulst) verbaut und der Blauanteil des Lichts lässt sich bei Bedarf reduzieren.Der ProLite XB2779QQS ab sofort zum UVP von 859 Euro erhältlich.