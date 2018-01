TechTicker: Neuer USB-Hub für iMac-User von Satechi, Monitore von LG, Canon Drucker und mehr

SATECHI TYPE-C CLAMP HUB PRO

LG MONITORE MIT 32 UND 34"

32UK950

"Über Thunderbolt 3 lassen sich kompatible Notebooks wie das MacBook Pro mit einem einzigen aktiven Thunderbolt-3-Kabel anschließen – zusätzliche Netzteile und USB-Kabel werden damit überflüssig: Über Thunderbolt 3 werden nicht nur 4K-Inhalte sowie Audiosignale übertragen, sondern auch gleichzeitig das angeschlossene Notebook mit bis zu 60 Watt geladen."

34WK95U

CANON PIXMA TS205 UND TS305

SONY ALLROUND-OBJEKTIV 18-135 MM F3,5 – 5,6 (SEL18135)

TRANSCEND: EXTERNE PCIE SSD MIT THUNDERBOLT-SCHNITTSTELLE

Der iMac ist nicht nur ein leistungsstarker und platzsparender Desktop-Computer, sondern auch ein echtes Design-Objekt. Das schicke Aussehen geht aber auch mit gewissen Nachteilen einher. So sind die Anschlüsse für USB und andere auf der Rückseite etwas schwer zugänglich, wenn man mal schnell einen USB-Stick oder eine SD-Karte einstecken will. Der Zubehör-Hersteller Satechi bietet ab sofort mit dem Type-C Clamp Hub Pro für den 2017 iMac Pro, iMac Retina 4K und den 27-Zoll iMac 5K ein praktisches Gadget, mit dem einige der Anschlüsse für bequemen Zugriff an die Front verlegt werden. – Ohne damit die schicke Optik des iMac zu sehr zu beeinträchtigen.Der Hub wird mit einer speziellen Klemmvorrichtung rechts unter dem Bildschirm in den dort vorhandenen Lüftungsschlitzen angeklemmt und mit einem kurzen USB-C-Kabel an einem freien rückseitigen Port angeschlossen. Damit hat der Nutzer Front-Zugriff auf 3x USB 3.0 und einen USB-C-Port, sowie zwei Slots für SD- und MicroSD-Karten. Unklar ist derzeit noch, ob der SD-Card-Slot auch UHS-II-fähig ist, wie der rückseitige Slot im iMac Pro. Es gibt den Adapter farblich passend für die normalen iMacs und in Space Grey für den neuen iMac Pro. Bei Amazon Deutschland ist der Type-C Clamp Hub Pro derzeit noch nicht gelistet, aber ungeduldige können ihn über die Webseite des Herstellers ordern. Der Preis liegt bei rund 50 Dollar.Auf der unmittelbar bevorstehenden Elektronikmesse CES (09.-12. Januar) wird der Display-Hersteller LG zwei neue Monitore vorführen, die für Mac-User höchst interessant sein dürften. Beide verfügen über "Nano IPS Technologie", die eine deutlich verbesserte Farbdarstellung ermöglichen soll. Hierbei wird eine Schicht von Nanopartikeln auf die LEDs des Bildschirms aufgebracht, die bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbiert. Außerdem unterstützen die Geräte HDR 600.Das Modellhat eine Diagonale von 32" und 4K-Auflösung und deckt 98 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab. Der Monitor bietet Thunderbolt 3 zur Verbindung mit entsprechend ausgestatteten Macs und beherrscht 4K Daisy-Chaining für den komfortablen Einsatz zweier 4K-Monitore im Parallelbetrieb. LG schreibt:Die zweite Neuheit trägt die Modellbezeichnungund fällt mit seiner bislang einzigartigen 5K-Auflösung von 5.120 x 2.160 Pixeln (60 Hz) im 21:9-Seitenverhältnis auf. Die Diagonale beträgt 34 Zoll. Dank Thunderbolt 3 kann die volle Auflösung über ein einzelnes Kabel ohne zusätzliches Netzteil genutzt werden. Auch der 34WK95U unterstützt HDR 600.Eine weitere Monitor-Neuheit von LG auf der CES wird der QHD-Gaming-Monitor 34GK950G mit Nano IPS Technologie und Nvidia G-Sync-Unterstützung sein, zu dem der Hersteller aber noch keine näheren Angaben gemacht hat.Wer einfach nur hin und wieder mal ein Dokument oder gelegentlich ein Foto drucken möchte, hat es gar nicht so leicht, einen geeigneten, kostengünstigen Drucker zu finden. Oft sind die Geräte vollgestopft mit Funktionen, die man eigentlich gar nicht braucht und für die man auch nicht bezahlen möchte. Canon bietet ab sofort mit den Modellen Pixma TS205 und TS305 zwei Einsteiger-Printer ohne allzu viel Schnick-Schnack an.Der Pixma TS205 bietet randlosen Fotodruck im Format 10 x 15 cm in 65 Sekunden und einen fast Randlosen Dokumentendruck. (Der untere Druckrand wurde im Vergleich zum Vorgänger iP2850 minimiert.) Für satt schwarze und scharfe Texte kommt Pigmenttinte zum Einsatz, wahlweise auch mit XL-Tank.Der Pixma TS305 bietet darüber hinaus über WLAN und ist AirPrint-kompatibel. Via Canon PRINT App ist u.a. auch der Druck aus Cloud-Diensten möglich. Bei Bedarf kann der TS305 auch als direkter WLAN-Zugriffspunkt genutzt werden, um ohne Umweg über einen Router drucken zu können. Auch Bluetooth hat der TS305 an Bord, beispielsweise zur Übermittlung der Tintenstandanzeige. Einen besonderen Trick hat der TS305 noch auf Lager: Zwar besitzt er keinen eingebauten Scanner, aber Nutzer können ein Dokument bis A4 auf seinen Deckel legen, es über die Canon PRINT App mit der Funktion „Kopie über Smartphone“ abfotografieren und in eine PDF konvertieren, um es weiterzuleiten oder auszudrucken. – Die sehr ähnliche Funktion in iOS bietet derzeit noch keine direkte Möglichkeit zum Abspeichern fotogescannter Dokumente als PDF.Beide Geräte sind ab sofort im Handel. Der Pixma TS205 hat einen UVP von 49 Euro ( Amazon ) und der TS305 von 59 Euro ( Amazon ).Für Besitzer einer Sony Kamera mit E-Bajonett gibt es ein neues "Immer-dabei"-Objektiv. Das neue SEL18135 bietet einen Brennweitenbereich von 18 bis 135 mm für APS-C (entspr. 27 bis 202,5 mm im Vollformat) und damit einen 7,5-fachen Zoom. Mit den Abmessungen von 67,2 x 88 Millimetern und einem Gewicht von nur 325 Gramm eignet es sich für zahlreiche Situationen des täglichen Lebens von Porträtfotografie bis zu Landschafts-, Natur- und Reiseaufnahmen. Sony empfiehlt die Optik speziell für die Kameras α6500, α6300 und α6000. Es hat eine Konstruktion mit einem asphärischen Glas und zwei ED-Gläsern (Extra-low Dispersion) zur Minimierung von Abbildungsfehlern. Der Mindestfokusabstand von 45 Zentimetern ermöglicht in gewissen Grenzen auch Makro-Aufnahmen (Vergrößerungsfaktor: 0,29x). Natürlich ist auch ein Bildstabilisator eingebaut. Das SEL18135 ist ab Februar für einen UVP von 650 Euro erhältlich.Dank 3D NAND Flash und PCIe Gen3 x2 Schnittstelle soll die neue externe SSD an Macs mit entsprechender Thunderbolt-Schnittstelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 950 MB/s erreichen. Der Hersteller gibt für die Schnittstelle der SSD zwar nur eine Bandbreite von 10Gb/s an (Thunderbolt 3 schafft theoretisch bis 40 Gb/s), doch für die verbaute SSD sollte das keinen Flaschenhals darstellen. Das Laufwerk ist in einem schlanken Alu-Gehäuse untergebracht. Die im Inneren verbaute SSD ist herausnehmbar und kann so bei Bedarf auch anderweitig verwendet werden. Zusätzlich gibt es als kostenlosen Download die JetDrive Toolbox, die dabei helfen soll, die SSD auf dem neuesten Stand zu halten, Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben sowie der Abnutzung der SSD entgegenzuwirken.Transcends JetDrive 825 ist in den Speichergrößen 240 GB (UVP: 299 Euro), 480 GB (499 Euro) oder 960 GB (849 Euro) erhältlich. Die externe SSD ist durch Transcends 5-jährige bedingte Herstellergarantie abgesichert.