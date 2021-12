iPhone und Mac: Abschluss von AppleCare+ innerhalb eines Jahres möglich – unter bestimmten Bedingungen

Abschluss von AppleCare+ auch nach 60 Tagen möglich

Unversicherter Schaden bleibt unversichert

Liegt ein Defekt eines Apple-Produkts vor, der nicht von der Garantie abgedeckt sind, so können möglicherweise noch Versicherungsleistungen in Anspruch genommen werden. Apple hat eine eigene Versicherung im Portfolio: AppleCare+. Diese erweitert den Garantiezeitraum und greift gegen einen Selbstbehalt auch bei selbstverschuldete Schäden. Wer den Aufpreis nicht scheut, kann das iPhone auch gegen Diebstahl versichern lassen. Bislang werden dem Anwender etwa zwei Monate nach Neukauf eines Geräts eingeräumt, um sich für AppleCare+ zu entscheiden – Unfälle mit dem Produkt dürfen in dieser Zeit jedoch nicht passieren. Ab sofort zeigt sich Apple aber weniger streng.Laut einem internen Memo, welches MacRumors zugespielt wurde, ist ein selbstverschuldeter Schaden nicht länger ein unbedingtes Ausschlusskriterium für AppleCare+, sofern es sich um ein iPhone oder einen Mac handelt. So gewährt Apple die Möglichkeit, die Police auch nach einem Unfall abzuschließen, wenn das Gerät vor weniger als einem Jahr gekauft wurde. Bislang musste dies innerhalb von 60 Tagen geschehen. Allerdings gilt es eine wichtige Einschränkung zu beachten: Die Reparatur musste in einem Apple Store oder bei einem autorisierten Servicepartner erfolgen. Außerdem verlangt Apple, dass das betroffene Gerät eine physische Inspektion und Diagnose besteht. Die neue Richtlinie gilt in allen Ländern, in denen AppleCare+ verfügbar ist.Der erste Schadensfall ohne Abdeckung von AppleCare+ bleibt von den neuen Regelungen unberührt: Nutzer müssen für die Kosten in voller Höhe aufkommen und nicht lediglich einen Selbstbehalt zahlen. Wer sich unsicher ist, ob die Reparaturen tatsächlich mit Originalteilen vorgenommen wurde, findet diese Informationen in Kürze in den Systemeinstellungen des iPhones: Apple erweitert diese ab iOS 15.2 um einige praktische Details – und gibt Aufschluss darüber, ob die ausgetauschten Komponenten Nachbauten sind oder bereits in einem anderen iPhone zum Einsatz kamen (siehe hier ).