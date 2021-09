AppleCare+ deckt nun auf Wunsch auch Diebstahl und Verlust ab, Kosten für Reparaturen des iPhone 13

Erweitertes AppleCare+ greift bei Verlust und Diebstahl

Links: Die Prämien ohne Abdeckung bei Diebstahl und Verlust, rechts: Prämien mit Diebstahl und Verlust (nur iPhones)

Quelle: Apple

Verringerter Selbstbehalt bei Schäden der Glasrückseite

Kosten für Reparaturen

Seit der Apple Online Store wieder aufrufbar ist, hat sich einiges getan: Neben der neuen Hardware, die nun zum Kauf bereitsteht, hat Cupertino auch so manche Änderung an der hauseigenen Versicherungsleistung AppleCare+ vorgenommen – durchaus zugunsten der Versicherungsnehmer. Außerdem stehen Besitzern eines iPhones oder iPads neue Optionen zur Verfügung: Erstmals deckt die Versicherung auch hierzulande Diebstahl und Verlust eines iPhones ab.Die wohl größten Neuerungen betreffen das iPhone: Wer AppleCare+ für ein neu gekauftes Gerät buchen möchte, hat nun die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Modellen. Die erste Variante ist altbekannt: Der Garantiezeitraum verlängert sich und ein versichertes Gerät, das Schaden nimmt, zieht gegen einen Selbstbehalt eine Reparatur oder Ersatz nach sich. Neu in Deutschland ist hingegen „AppleCare+ inklusive Absicherung gegen Dieb­stahl und Verlust“: Gegen eine höhere Prämie ist das iPhone auch dann abgesichert, wenn es gestohlen oder verloren wird – zwei Fälle binnen 12 Monaten sind damit abgedeckt. Es gilt aber zu beachten, dass während eines solchen Versicherungsfalls „Mein iPhone suchen“ auf dem Gerät aktiviert sein muss. Außerdem fällt in einem solchen Fall eine Zusatzgebühr in Höhe von 129 Euro an.(Zukünftige) Besitzer eines iPhone 12 oder 13 in allen erhältlichen Varianten dürfen sich über eine deutliche Verbesserung der Police freuen: Für versicherte Geräte beider Baureihen fällt fortan ein reduzierter Selbstbehalt bei Schäden der Glasrückseite an. Bislang mussten Betroffene 99 Euro an Apple entrichten, nun sind es lediglich 29 Euro. Übrigens sind ab sofort auch Monatspolicen für das iPad verfügbar – die Höhe der Beiträge liegt je nach Modell zwischen 3,99 und 8,49 Euro (siehe oben).Reparaturen des iPhone 13, die nicht von der Garantie oder einer Versicherung abgedeckt sind, bleiben weiterhin teuer – aber immerhin zieht Apple die Preise im Vergleich zum Vorgängermodell nicht an. Displayreparaturen kosten zwischen 251,10 Euro (iPhone 13 mini) und 361,10 Euro (iPhone 13 Pro Max), für den Austausch des Akkus verlangt Cupertino 75 Euro. Bei Schäden anderer Art muss der Kunde tief in die Tasche greifen: Die Spannweite reicht von 430,90 Euro (iPhone 13 mini) bis 640,90 Euro (iPhone 13 Pro Max). AppleCare+ im Apple Online Store