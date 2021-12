iOS 15.2 informiert in den Systemeinstellungen über Reparaturen am iPhone

iPhones informieren über Reparaturen

Ab dem iPhone XR, XS sowie XS Max (einschließlich des iPhone SE der zweiten Generation) finden sich Informationen zu einem etwaigen Akkutausch.

Bei den Baureihen iPhone 11, 12 sowie 13 erfahren Anwender zusätzlich, ob das Display ausgetauscht wurde.

Die Modelle des iPhone 12 und 13 führen zudem einen Punkt auf, der Aufschluss über einen Austausch der Kamera gibt.

iPhone informiert über Art des ausgetauschten Bauteils

Üblicherweise nimmt Apple keine weitreichenden Veränderungen zwischen dem Release Candidate einer iOS-Version und dem vorherigen Beta-Build vor. Bei iOS 15.2 ist das allerdings ein wenig anders: In den Einstellungen findet sich ein gänzlich neuer Punkt, der Reparaturen und Ersatzteile genau protokolliert. Die Auswertung dieser Daten sind nicht nur für Cupertino von Interesse, sondern spielen künftig wohl auch beim Weiterverkauf eine Rolle.Um einen Überblick über einige wesentlich Informationen zum jeweiligen iPhone zu erhalten, bieten sich die Einstellungen an: Unter „Allgemein“ > „Info“ bietet das Gerät eine gute Übersicht über die installierte Software-Version, die Speicherbelegung und vieles mehr. Mit iOS 15.2 gesellt sich eine weitere Rubrik hinzu: Unter „Parts and Service History“ erhalten Nutzer einen Einblick in den Reparaturverlauf des Geräts – sofern Reparaturen vorgenommen wurden. Ist dies nicht der Fall, taucht der Abschnitt gar nicht erst auf. Nähere Details nennt Apple in einem neuen Support-Dokument , das momentan lediglich auf Englisch vorliegt. Die zur Verfügung gestellten Informationen variieren je nach Baureihe:Tippt der Anwender auf einen der Punkte, so werden ihm weitere Informationen angezeigt – darunter auch das Datum, an welchem die Reparatur stattfand. Außerdem teilt das iPhone zukünftig mit, ob es sich bei den ausgetauschten Komponenten um Originalteile von Apple handelt. Ein Warnzeichen erscheint in jenen Fällen, in denen das Ersatzteil ein Nachbau ist oder in einem anderen iPhone bereits verwendet wurde. Falls die Komponente nicht wie erwartet funktioniert, ist dieses Detail hier ebenfalls zu finden. Interessant ist diese Kategorie auch für den Weiterverkauf eines solchen Geräts: Käufer haben so die Möglichkeit, bestimmte Reparaturen rasch in den Einstellungen des iPhones zu sehen – und gegebenenfalls eine Preisminderung zu fordern oder vom Erwerb des Produkts Abstand zu nehmen.