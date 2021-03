iPhone ohne Anschlüsse: Was Apple für den Wiederherstellungsmodus plant

Apple Watch ohne Anschluss für Nutzer

iPhone 13: Recovery-Modus ohne Lightning

Versteckter Anschluss – aber nur für Apple

Es gilt als nahezu sicher, dass Apple auch in diesem Herbst neue iPhone-Modelle auf den Markt bringt – zu wichtig ist es für den Konzern, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft eine aktuelle Produktpalette anzubieten. Schon länger geistern Berichte durch die Gerüchteküche, dass möglicherweise manche Modelle des "iPhone 13"-Lineups oder der 2022er-iPhone-Modelle auf einen Lightning-Anschluss verzichten werden – geladen wird ausschließlich drahtlos per Qi- oder Magsafe-Ladestationen.Bereits bei der Watch ging Apple genau den gleichen Weg: Die Uhr verfügt über keinen für den Kunden zugänglichen Anschluss, um diese aufzuladen oder den Wiederherstellungsprozess zu starten. Bei der Watch ist es so möglich, dass beispielsweise ein fehlgeschlagenes Update die Uhr außer Gefecht setzt – in Ermangelung eines zugänglichen Anschlusses kann hier nur der Apple Support helfen. Zuletzt hatte Apple mit einem Fehler bei der Gangreserve der Watch zu kämpfen: Dieser Bug verhinderte ein Aufladen, wenn der Akku fast komplett leer war. Apple gab hier ein Notfall-Fix in Form von watchOS 7.3.1 heraus, um den Fehler zu beseitigen. Bereits defekte Uhren werden von Apple in Form eines Austauschprograms repariert oder getauscht.Beim iPhone will Apple wohl einen anderen Weg gehen, wie der Leaker McGuire Wood erfahren hat: Dort erwägt Apple derzeit drei unterschiedliche Methoden, wie sich ein iPhone wiederherstellen lässt. Die ersten Methode soll ähnlich funktionieren wie aktuell – nur ohne Kabel. Der Nutzer versetzt das Gerät in den Wiederherstellungsmodus und verbindet es mit einem drahtlosen Netzwerk. Daraufhin zeigt der Finder auf einem Mac das Gerät in der Seitenleiste zwecks Wiederherstellung an. Das Problem: Man benötigt einen Mac oder ggf. PC, um das Gerät wieder zum Leben zu erwecken.Die zweite Methode kommt ohne Computer aus: Ähnlich wie beim Mac kann sich das iPhone selbstständig per Internet wiederherstellen und eine Neuinstallation oder Reparatur vornehmen. Einige iPhone-Nutzer verwenden keinen klassischen Computer mehr, so dass diese Möglichkeit hier hilfreich wäre. Die dritte Möglichkeit soll nicht über WLAN, sondern über Bluetooth ablaufen: Hier war Apple jedoch unzufrieden mit der Geschwindigkeit des Wiederherstellungsprozess, so dass die Ingenieure eher zu Möglichkeit 1 oder 2 tendieren.Bei der Apple Watch versteckte Apple einen Anschluss hinter dem Uhrenband, welcher aber nur für Apple zugänglich ist. Beim iPhone erwägt Apple einen andere Möglichkeit: Durch spezielle Anschlüsse im Sim-Karten-Fach könnten Apple-Techniker per Kabel auf das iPhone zugreifen, um mit diesem Kontakt aufzunehmen, wenn andere Möglichkeiten fehlschlagen.