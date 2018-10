iPhone Xs Max vs. Pixel 3 XL: Die Fotoqualität der beiden Topmodelle im Vergleich

Porträtmodus



Das kürzlich von Google präsentierte Pixel 3 XL glänzt – wie schon der Vorgänger – durch eine besonders gute Kameraleistung. Entsprechend liefert sich das Gerät mit der Premium-Konkurrenz einen engen Kampf um die Kamera-Krone im Smartphone-Segment. MacRumors lässt Googles neues Topmodell gegen das iPhone Xs Max antreten und zeigt im Video, in welchen Bereichen das iPhone vorne liegt und wo das Pixel 3 XL mehr überzeugt.Im Gegensatz zum iPhone Xs Max erscheint das Pixel 3 XL mit nur einer 12-Megapixel-Kameralinse auf der Rückseite. Den vom iPhone bekannten Porträtmodus inklusive Tiefenunschärfe ermöglicht Google also nicht über eine zweite Linse, sondern über komplexe Softwareberechnungen. Während die Porträtaufnahmen des iPhone Xs Max insgesamt schärfer erscheinen, gelingt es dem Pixel 3 XL besser, die Abgrenzungen zwischen Hinter- und Vordergrund präzise zu erkennen. Das iPhone stellt zum Teil auch den Randbereich des Vordergrundes unscharf dar.Apple nutzt bei der 2018er iPhone-Generation das neue Feature Smart HDR, das zahlreiche kurz hintereinander angefertigte Aufnahmen zum bestmöglichen Bild kombiniert. Google bietet beim Pixel 3 XL das Äquivalent HDR+. MacRumors bevorzugt die Foto-Ergebnisse des iPhone Xs Max, da sie mehr Details zeigen und auch helle Abschnitte wie den Himmel naturgetreu darstellen. Das Google-Smartphone sei aber nah an den iPhone-Ergebnissen dran.Beide Geräte liefern vergleichsweise gute Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Fotos des Pixel 3 XL sind zwar ein bisschen heller, zeigen aber auch mehr Bildrauschen als das iPhone. Im Porträtmodus bei Nacht liegt das Pixel 3 XL vorne. Zudem erscheint noch in diesem Jahr ein Update für das Pixel, das die Qualität von Low-Light-Fotos mit dem Feature Night Sight abermals optimieren soll.Da das Pixel 3 XL im Gegensatz zum iPhone Xs Max zwei Frontkameras bietet, gibt es beim Google-Gerät mehr Selfie-Features. Dazu gehören Weitwinkel-Aufnahmen, die 184 Prozent mehr an Inhalt erfassen als die Standardvariante. Hinzu kommt der damit zusammenhängende Modus Group-Selfie-Cam, der deutlich mehr Menschen in einer eng beieinander stehenden Menschengruppe darstellt als das neue iPhone.