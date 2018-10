Google stellt Pixel 3 und 3 XL sowie neues Chrome-OS-Tablet vor

Pixel 3 und Pixel 3 XL

Google Pixel Slate

Home Hub

Die gesamte Präsentation

Gestern Abend kündigte Google auf dem "Made by Google"-Event in New York diverse neue Geräte an. Neben zwei neuen Pixel-Handys bringt Google zum ersten Mal ein eigenes Tablet mit Chrome OS auf den Markt und will mit Google Home Hub die Bedienung von Smart-Home-Geräten vereinfachen.Hauptsächlich standen die beiden neuen Google-Handys auf dem gestrigen Event im Rampenlicht. Die dritte Generation der Pixel-Smartphones kommen mit 5,5"- oder 6,3"-OLED-Display daher und bringen eine Auflösung von 2160x1080 bzw. 2960x1440 Pixel mit. Beiden Geräten setzen das neue "Android 9 Pie" als Betriebssystem ein.Während die kleinere 5,5"-Variante auf eine Einkerbung auf der Displayoberseite verzichtet, finden sich die Front-Kameras und der Lautsprecher beim 6,3"-Modell in einer "Notch" ähnlich dem iPhone X wieder. Beide Modelle verfügen über zwei Front-Kameras, die bessere und höher aufgelöste Selfie-Aufnahmen mit weniger Bildrauschen ermöglichen sollen. Eine Gesichtserkennung wie Face-ID bringt aber auch die neue Pixel-Generation nicht mit – auf der Rückseite der Geräte findet sich nach wie vor ein Fingerabdrucksensor.Beide Modelle setzen einen Qualcomm Snapdragon 845 als CPU ein kommen mit 4 GB RAM daher. Der Nutzer hat die Auswahl zwischen 64 und 128 GB internem Speicher – eine Erweiterung mittels SD-Karte ist nicht vorgesehen. Auch auf den Kopfhörer-Anschluss verzichten die Pixel-Handys vollständig – einzige Schnittstelle ist ein USB-C-Anschluss mit USB 3.1-Konnektivität.Google verzichtet auf eine Doppel-Kamera auf der Rückseite, wie diese zum Beispiel beim iPhone 7 Plus, 8 Plus, X, Xs und diversen Android-Handys zum Einsatz kommt. Der Konzern will durch ausgefeilte Algorithmen einen besseren Digitalzoom bieten und so diesen Nachteil ausgleichen. Die Kamera verfügt über einen 12,2-Megapixel-Sensor mit optischer Bildstabilisierung. Google scheut sich nicht, die Kamera mit den neuen iPhone-Modellen zu vergleichen – besonders bei schlechten Lichtverhältnissen sollen mit der Pixel-3-Kamera bessere Bilder gelingen:Ein sehr interessantes Feature bringen die Smartphones für Nutzer mit, die viele Anrufe erhalten: Mit Call Screen nimmt Google Assistant den Anruf entgegen, wenn der Nutzer gerade verhindert ist. Der Sprachassistent notiert dabei den Namen des Anrufers wie auch den Grund des Anrufes mit interaktiven Nachfragen – der Home-Bildschirm zeigt während des Anruf ein Transkript des Anrufes. So kann der Nutzer entscheiden, den Anruf bei Dringlichkeit doch anzunehmen.Die neuen Handys können ab Heute vorbestellt werden und kosten 849 Euro (Pixel 3 64 GB) und 949 Euro (Pixel 3 XL 64 GB). Ein Speicherupgrade von 64 auf 128 GB kostet bei beiden Modellen 100 Euro. Als Gehäusefarbe stehen Schwarz, Weiß oder Pink zur AuswahlBisherige Google-Tablets liefen weitgehend mit Android – dies will Google nun ändern. Gestern stellte Google das erste hauseigene Tablet mit Chrome OS vor. Das Pixel Slate verfügt über einen 13,3"-Bildschirm mit einer Pixeldichte von 293 ppi.Das Pixel Slate setzt in der Basisausstattungen für 600 Dollar einen Intel-Celeron-Prozessor mit 4 GB RAM und 32 GB internem Speicher ein. In der Topausstattung kommt ein Intel Core i7-Prozessor mit 16 GB RAM und 256 GB Speicher zum Einsatz - für 1600 Dollar. Das neue Google-Tablet bringt zwei USB-C-Anschlüsse auf der linken und der rechten Seite des Bildschirms wie auch einen Tastatur-Anschluss auf der Unterseite des Gerätes mit.Für die externe Tastatur werden bei Google 200 Dollar fällig, ein Stift für das Tablet kostet 100 Dollar. Das Pixel Slate wird vorerst nur in den USA und Kanada ausgeliefert, Großbritannien soll noch dieses Jahr folgen. Wann das Gerät auch in Deutschland zu haben ist, bleibt noch unbekannt.Google kündigte außerdem ein Smart Display an: Bei Google Home Hub handelt es sich um einen 7"-Bildschirm, welcher Informationen von Google Assistant darstellt. Dazu gehört beispielsweise das Wetter, der Verkehr auf dem Weg zur Arbeit und auch der Status diverser Smart-Home-Geräte.Der Bildschirm passt die Helligkeit automatisch Tageszeit und Umgebungsbeleuchtung an. Leider verzichtete Google auf eine Kamera, so dass das Gerät nicht für Videotelefonate genutzt werden kann. Natürlich steht Googles Sprachassistent auf dem Gerät zur Verfügung wie auch die weiteren Google-Dienste YouTube, Maps, Kalender und Fotos. Google Home Hub ist ab dem 22. Oktober für 150 Dollar zu haben – vorerst allerdings nur in den USA, Kanada, Großbrittanien und Australien. Als Farben stehen Pink, Grün, Dunkelgrau und Weiß zur auswahl.Wer sich das "Made By Google"-Event in voller Länge ansehen möchte, findet hier das Video auf YouTube: