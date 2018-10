iPhone Xs Max: Videoaufnahmen im Vergleich mit einer Profikamera

Gute Farben und Kontrastwerte, Probleme durch Nachschärfen

Apple pries bei der Präsentation des iPhone Xs und iPhone Xs Max insbesondere die gestiegene Kameraleistung. Im Test von DxOMark setzte sich das Smartphone entsprechend schon gegen die meisten Konkurrenten durch.Filmemacher Ed Gregory hat das 2018er Topmodell mit der im Handel fast 8.000 Euro kostenden Profikamera Canon C200 (plus Sigma Art 18-35/1.8) verglichen und kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Zwar triumphierte erwartungsgemäß das Canon-Modell, doch das iPhone Xs Max konnte in vielen Testbereichen erstaunlich gut mithalten.Gregory entschloss sich überhaupt erst zu dem Test, weil er sich so über die seiner Meinung nach herausragend gute Videoqualität der Kamera des iPhone Xs Max wunderte . Der Filmemacher verwendete für die Beispielaufnahmen die standardmäßige Kamera-App des iPhone und montierte das iPhone auf der C200, um bei beiden Geräten die möglichst gleichen Videoinhalte zu bekommen.Bei der Nachbearbeitung der iPhone-Videos seien kaum Farbgraduierungen nötig gewesen, so Gregory. Bei den RAW-Ergebnissen der C200 habe es dagegen längere Zeit gedauert, bis das Ergebnis brauchbar war. Auch beim Kontrastumfang glänzte das aktuelle iPhone-Topmodell. Trotz Sonnenlichts sind noch Einzelheiten in einigen Schattenbereichen zu sehen.Als Schwäche des iPhone Xs Max stellte sich das automatische Schärfen heraus. Während die Aufnahmen auf dem 6,5-Zoll-Display des Smartphones „fantastisch“ aussahen, traten die Unterschiede auf Gregorys 27-Zoll-iMac deutlich in Erscheinung. Das aggressive Nachschärfen des iPhones bewirkt einen Verlust von Details in diversen Bildbereichen, etwa bei den Blättern der Bäume oder den Hauttönen der Darstellerin. Auch der Himmel zeigt bei der C200 mehr Feinheiten.Trotz der Nachteile des iPhones und des wenig überraschenden Sieges der Canon C200 gibt sich Ed Gregory im Fazit seines Kamera-Tests beeindruckt vom neuen iPhone. Zum Teil habe er die Aufnahmen beider Geräte nicht auseinanderhalten können. Das iPhone Xs Max biete ohne Zweifel die beste Kamera aller von ihm jemals genutzten Smartphones.