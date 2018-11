iPhone XR: Zulieferer drosseln Produktion wegen enttäuschender Kundennachfrage

iPhone XR weniger begehrt als von Apple gedacht

Das Kundeninteresse am iPhone XR ist laut eines Berichts nicht so groß wie von Apple erwartet. Das Unternehmen informierte kürzlich die Zulieferer Foxconn und Pegatron darüber, anders als ursprünglich geplant doch keine erweiterten Produktionskapazitäten für das neue LCD-iPhone zu schaffen, so Nikkei Asian Review. Zudem sei die Produktion in einigen Fertigungsstätten bereits reduziert worden. Das lasse auf eine für Apple-Verhältnisse enttäuschende Nachfrage schließen.Foxconn soll von den 60 für den Start des iPhone XR vorbereiteten Fertigungsstraßen inzwischen nur noch 45 nutzen. Apple teilte Foxconn dem Bericht zufolge mit, aktuell nicht mehr Einheiten zu benötigen. Foxconn produziert damit täglich 100.000 iPhone XR weniger als zunächst anvisiert. Die Reduzierung im Vergleich zum eigentlich geplanten Fertigungsvolumen soll zwischen 20 und 25 Prozent liegen. Auch Pegatron sehe bis auf Weiteres von der zum Marktstart angedachten Produktionsausweitung ab.Zusätzlich zu Foxconn und Pegatron plante Apple für das Weihnachtsquartal mit Wistron noch einen dritten Zulieferer, um das erwartete Produktionsvolumen des iPhone XR stemmen zu können. Doch dessen Fertigungsdienste benötigt das Unternehmen aufgrund der zurückhaltenden Nachfrage für das 2018er LCD-Modell offenbar doch nicht.Im Gegensatz zu Nikkei Asian Review gibt es aber auch Stimmen, die dem iPhone XR eine bessere Markt-Performance ausweisen. Apple-Orakel Ming-Chi Kuo etwa bescheinigt dem XR im Vergleich zum Verkaufsstart des iPhone 8 und iPhone 8 Plus eine höhere Vorbesteller-Quote. Zwar sei der Wert – wie erwartet – unterhalb des iPhone Xs und iPhone Xs Max, liege aber höher als bei den LCD-Modellen des Jahres 2017 zu deren Veröffentlichung. Zudem hieß es im letzten Jahr auch beim iPhone X wiederholt, dass das OLED-Modell von Produktionsdrosselungen betroffen sei. Schlussendlich war das iPhone X für Apple aber ein großer Verkaufserfolg.