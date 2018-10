Erfahrungsberichte zum iPhone XR – was die neuen Besitzer bislang sagen

Displayqualität: Keine Kritik

Die Gehäusegröße

Nachdem die Fachpresse bereits vor einigen Tagen Tests zum neuen iPhone XR veröffentlichen konnte, liegen nun unzählige Erfahrungsberichte von Nutzern vor. Weiterhin bleibt unbekannt, wie viele Geräte Apple am ersten Verkaufswochenende absetzen konnte (iPhone bei der Telekom: . Seit einiger Zeit verzichtet Cupertino bereits darauf, die exakten Stückzahlen zu nennen, nachdem in früheren Jahren regelmäßig Pressemitteilungen dazu erschienen. Sicher ist jedoch, dass die Anzahl der XR-Besitzer siebenstellig ausfällt. Die Rückmeldungen fallen bislang durchweg positiv aus. Oft lässt sich lesen, man sei mit der Haptik des Alu-Geräts samt Glasrücken zufriedener als bei Baureihen wie beispielsweise dem iPhone 6 und iPhones 6s. Grund: Ohne Schutzhülle sei das Gehäuse wesentlich besser in der Hand zu halten und nicht so rutschig.Keinerlei Kritik gibt am Display des iPhone XR. Zwar verzichtet Apple auf OLED und verbaut stattdessen günstigere LCD-Technologie – verglichen mit sonstigen LCDs erzielt Apple aber beeindruckende Displayqualität. Im direkten Vergleich mit einem iPhone Xs fallen die Unterschiede selbstverständlich sofort auf – im alltäglichen Betrieb ergeben sich aber keine wirklichen Einschränkungen. Angesichts des Trends zu sehr dünnen Rändern rund um das Display sorgt da schon eher für Kritik, dass man beim iPhone XR einen eher dicken Rahmen erhält.Erwartungsgemäß werden Verarbeitung und Performance gleichermaßen gelobt. Bei der Frage, ob das iPhone XR zu groß sei, gibt es kein "Richtig oder Falsch". Zu beachten ist allerdings, dass bei 6,1"-Displaydiagonale und einem dickeren Rand Gehäuseabmessungen entstehen, die sich kaum vom iPhone Xs Max unterscheiden. Wer ein aktuelles iPhone mit kleinerem Gehäuse möchte, sollte daher zum iPhone Xs greifen – dieses ist nur marginal größer als ein iPhone 6, 7 oder 8. Bei den bisherigen Rückmeldungen fällt auf, wie eindeutig die lobenden Stimmen dominieren. Wirkliche Kritik oder Unzufriedenheit gibt es nur höchst vereinzelt.