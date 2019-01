iPhone-Verbreitung: XR überholt XS, XS Max immer noch auf dem ersten Platz

Im September letzten Jahres stellte Apple drei neue iPhone-Modelle vor: Das iPhone XS, XS Max und XR. Während das iPhone XS und XS Max technisch und preislich die Erben des iPhone X sind, positionierte Apple das XR als Nachfolger des iPhone 8. Schon kurz nach Verkaufsstart des iPhone XR kamen erste Berichte auf, wonach das neue Modell hinter den internen Erwartungen von Apple zurückblieb. Daten von Mixpanel nach hat das iPhone XR nun aber das iPhone XS von den Nutzerzahlen her überholt, obwohl das Gerät einen Monat nach dem XS und XS auf den Markt kam:Am 9. Januar nutzten 2,9 Prozent der von Mixpanel erfassten Nutzer ein iPhone XS, 3,09 Prozent setzen ein iPhone XR ein. Wie groß mittlerweile der Markt für Smartphones mit gigantischen Bildschirmen ist, zeigt der Nutzungsanteil des iPhone XS Max: 3,69 Prozent verwenden das Topmodell mit 6,5"-Bildschirm trotz des hohen Preises.Das iPhone X ist nach wie vor mit konstanten 11 bis zu 12 Prozent das beliebteste iPhone-Modell in der Statistik von Mixpanel, gefolgt vom iPhone 8 Plus mit rund 10 Prozent und des iPhone 8 mit leicht unter 10 Prozent.Auffällig ist, dass seit der Vorstellung des iPhone XS, XS Max und XR der Anteil der iPhone-8-Nutzer ebenfalls stieg: Setzten im September 2018 noch 8,5% auf ein iPhone 8, sind dies im Januar nun 9,85 Prozent. Apple und besonders diverse Händler bieten das iPhone 8 nach Vorstellung der neueren Modelle nun günstiger an, weswegen preisbewusstere Kunden vermehrt zum iPhone 8 greifen. Ältere iPhone-Modelle machten im September noch rund 70 Prozent des Marktes aus – seit Vorstellung der neueren Modelle fiel deren Marktanteil aber auf unter 60 Prozent.