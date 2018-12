iPhone-Umsatz: XR startet besser als X und interessiert Android-Switcher

iPhone-Käufer in den USA greifen zum iPhone XR



Die Zahlen des CIRP zeigen den Erfolg des iPhone XR in Relation zu anderen iPhones.

Early Adopter und Android-Switcher

Taiwan: iPhone XR auf Platz 1

Top Ten Smartphone-Verkäufe in Taiwan 1 iPhone XR 128GB 2 Galaxy A7 (2018) 3 iPhone XS Max 256GB 4 iPhone XR 64GB 5 iPhone XS 256GB 6 Oppo AX5 7 Oppo R17 8 iPhone 8 Plus 64GB 9 Galaxy Note 9 128GB 10 iPhone XS Max 64GB

Das Auf und Ab der Zuliefer-Prognosen

Laut des Marktforschungsinstituts CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) soll sich das iPhone XR recht gut verkaufen. Mit 32 Prozent Marktanteil innerhalb der iPhone-Familie stellt es in den USA das beliebteste Apple-Handy dar. Besonders Android-Nutzer steigen demnach auf das XR um. Das berichten US-Medien. In Taiwan erhöht sich der iPhone-Marktanteil dank des Modells, die 128-GB-Variante steht in den Verkaufscharts auf Platz Eins.Das XR hat den höchsten Anteil bei den iPhone-Verkäufen: 32 Prozent. Es folgen XS und XS Max, die zusammengenommen auf 35 Prozent landen. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt auf, dass der Anteil des seinerzeit neuen iPhone X 2017 nicht so hoch ausfiel. Am ehesten lässt sich der Erfolg mit dem iPhone 8 vergleichen. Zwar betrug sein Anteil in den 30 Tagen nach dem Erscheinen des Modells nur rund 25 Prozent – im November 2017 stieg er jedoch auf 32 Prozent. Demnach könnten die Verkäufe des iPhone XR noch weiter anziehen.Die Analyse des Marktforschungsinstituts CIRP erklärt dazu, die Zahlen seien aufgrund von Apples wechselnder Modell-Politik schwer zu vergleichen. Apple habe letztes Jahr zunächst die "Evolutionsmodelle" 8 und 8 Plus herausgebracht, dieses Jahr seien die teueren Reihen früher auf den Markt gekommen, um frühzeitig die Nachfrage der "treuesten Kunden" zu decken. Neben dieser Zielgruppe nennt CIRP die Android-Switcher als Motor des Umsatzes. 16 Prozent der iPhone-Käufer kämen von der Google-Plattform, im November 2017 seien es nur 11 gewesen. Im September, dem Monat des iPhone-8-Launches, lag der Anteil bei 12 Prozent. Die Studie beruht auf Befragungen von US-Konsumenten, die ein iPhone in den 30 Tagen nach Erscheinen der neuen Modelle erworben haben.Ein neuer Report aus Reihen der Lieferkette spricht von überraschend guten Verkaufszahlen des iPhone XR in dem asiatischen Land. Davon haben wiederum US-Medien Wind bekommen. Es sollen zwei XR-Varianten in den Top-Ten der bestverkauften Smartphones auftauchen: Auf Platz 4 das Modell mit 64 GB, gar auf Platz 1 landet die 128-GB-Version. Auf Platz 3 sieht der Bericht das iPhone XS Max mit der 256-GB-Ausstattung, auf Platz 10 jenes Modell mit 64 GB. Das iPhone XS (256 GB) steht in der Liste auf Rang 5, während das iPhone 8 Plus (64 GB) den achten Platz einnimmt. Insgesamt führe Apple vor Samsung, Asusteck und Oppo die Verkaufszahlen an und erreiche einen Anteil von 33,6 Prozent. Wer auf den Marktanteil im Bereich Verkaufswert schaut, sieht Apple mit satten 65,9 Prozent vorn.Zuletzt überwogen wieder die guten Nachrichten der Zulieferer wie Foxconn und TSMC. Ein halbes Dutzend Betriebe gab zuvor Umsatzwarnungen heraus , da sich die neuen Modelle offensichtlich nicht so gut verkauften, wie Apple kalkuliert hatte.