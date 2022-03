iPhone SE 3: Teardown-Video zeigt die technischen Unterschiede zum Vorgänger

iPhone SE 3 hat einen größeren Akku

Die dritte Generation des iPhone SE, welche seit wenigen Tagen erhältlich ist, bringt bekanntlich einige Verbesserungen im Vergleich zum vorherigen Modell mit. Es enthält mit dem A15 Bionic den neuesten Smartphone-Prozessor aus Cupertino, unterstützt den aktuellen Mobilfunkstandard 5G und verfügt über vier Gigabyte RAM. Im Inneren hat sich aber noch ein wenig mehr verändert, wie in einem soeben veröffentlichten Video zu sehen ist.Der YouTube-Kanal PBKreviews hat das iPhone SE 3 auseinandergenommen und mit dem Vorgängermodell verglichen. Dabei kamen neben den bereits bekannten Unterschieden ein paar weitere ans Licht. Es zeigte sich unter anderem, dass die von Apple in den technischen Spezifikationen genannte längere Batterielaufzeit nicht nur auf die höhere Effizienz des A15 Bionic gegenüber dem im iPhone SE 2 verbauten A13 Bionic zurückzuführen ist. Das kalifornische Unternehmen setzt nämlich zusätzlich auf einen etwas größeren Akku. Dieser hat im aktuellen kompakten Smartphone eine Kapazität von 7.890 Wattstunden und somit gut 13 Prozent mehr als im Vorgänger, bei dem es lediglich 6.960 Wattstunden waren. Der neue Energiespender ist zudem etwas flacher als der bisherige.Veränderungen hat Apple auch beim Display des iPhone SE 3 vorgenommen. Es unterscheidet sich zwar äußerlich nicht vom Panel des Vorgängers, wird aber offenbar etwas anders angesteuert. PBKreviews stellte nämlich fest, dass sich das Display des iPhone SE 2 durchaus in die dritte Generation einbauen lässt und darin grundsätzlich auch funktioniert. Allerdings stehen in diesem Fall keine Multitouch-Gesten mehr zur Verfügung. Die genaue Ursache hierfür ist nicht bekannt. Darüber hinaus nutzt Apple beim Logicboard des iPhone SE 3 ein überarbeitetes Layout und hat zudem die Anschlüsse für die Flachbandkabel sowie deren Positionen verändert. Schließlich sind die Lautsprecher etwas kleiner als beim iPhone SE 2. Ersatzteile des Vorgängers sind daher nicht kompatibel zum neuen Modell und umgekehrt.