iPhone SE 2022: Erste Testberichte – Begeisterung sieht anders aus

Engadget: Gute Performance, Display nicht mehr zeitgemäß

The Verge: SE blieb in der Vergangenheit stehen

ZDNet: Viel mehr können teurere Smartphones im Alltag auch nicht

Tom's Guide: Lieber iPhone 11 oder iPhone 12 – oder Pixel 5a

Preis und Verfügbarkeit

Hätte man vor dem Apple-Event vergangener Woche eine Wette abschließen müssen, welches Produkt ganz sicher erscheint, so war es wohl das iPhone SE der dritten Generation. Seit Monaten sprachen detaillierte Berichte davon, welche Funktionen die Neuauflage des günstigen iPhones mitbringt – und lagen damit richtig. Inzwischen gibt es auch zahlreiche Testberichte, denn Apple stellte ausgewählten Pressevertretern und Influencern wie üblich einige Tage vor Beginn der Auslieferung Testexemplare zur Verfügung. Die Urteile zum 2022er iPhone SE klingen dabei in den meisten Fällen ziemlich ähnlich.Auf Engagdget heißt es beispielsweise, das stabilere Glas auf der Vorder- und Rückseite sei zu begrüßen, wenngleich Fingerabdrücke weiterhin sehr stark zur Geltung kommen. Die Kamera biete überraschend hohe Qualität, wenngleich es leider weiterhin nur eine davon gebe und man daher auf digitalen Zoom angewiesen sei. Auch das kleine Display fühle sich nicht mehr zeitgemäß an, denn angesichts des nicht mehr frischen Designs bieten andere Smartphones mit gleichen Abmessungen mehr Displayfläche. Dank des A15-Chips sei die Performance über jeden Zweifel erhaben – doch insgesamt sollte man sich dennoch überlegen, ob ein iPhone 13 oder eine generalüberholte Version des iPhone 12 nicht die viel bessere Wahl darstelle.Auch The Verge kommt zu einem ähnlichen Fazit. Beispielhafte Performance treffe auf ein Konzept, das nur noch bedingt daraus Nutzen ziehen könne, vor allem aufgrund des Displays. Verglichen mit den meisten anderen Displays auf dem Markt erhalte man eine geringere Bildwiederholrate, nicht die kräftigen Kontraste von OLED und vor allem eines der kleinsten Displays auf dem Markt trotz des nicht sonderlich winzigen Gehäuses. Die Welt habe sich weiterentwickelt, das iPhone SE blieb in der Vergangenheit stehen. Inzwischen könne man von einem Smartphone dieser Preisklasse mehr erwarten, beim SE sei es inzwischen etwas zu viel "Vintage" geworden.Etwas positiver klingt das Fazit von ZDNet . Der Verfasser des Berichts lobt, keine Performance-Unterschiede zwischen dem günstigen iPhone SE und einem iPhone 13 Pro Max zu verspüren. Apps starten sehr schnell, auch grafiklastige Programme sind absolut flüssig. Im Alltag gebe es nicht so viel, was ein mehr als doppelt so teures iPhone besser könne. Auf der Negativseite stehe hingegen die schlechte Akkulaufzeit des kleinsten iPhones, außerdem schneide die Kamera bei schlechten Lichtbedingungen recht schwach ab. Dank des A15 und "Computational Photography" biete das iPhone SE zwar tagsüber sehr gute Foto-Ergebnisse, ohne dedizierten Nachtmodus breche die Qualität bei schwierigeren Bedingungen hingegen ein.Tom's Guide hat das iPhone SE mit einem Pixel 5a verglichen und unter anderem die Fotoqualität gegenübergestellt. Dabei kann Apples Smartphone zwar natürlichere Farben einfangen, ist dem Google-Gerät aber in mehreren Disziplinen klar unterlegen. Sowohl bei Selfies, schlechter Beleuchtung, digitalem Zoom als auch Gegenlicht kann sich das iPhone SE nicht mehr behaupten. Dafür ist die Rechen- und Grafikleistung um Welten besser als bei anderen Smartphones der Preisklasse – immerhin bietet der Chip so viel Power, dass er auch in mehr als doppelt so teureren Smartphones noch an der Spitze steht. Dennoch müsse man dem Gerät noch mehr als vor zwei Jahren ankreiden, wie klobig und antiquiert es sich anfühle – vor allem, wenn man neuere Smartphones gewöhnt sei. Mit einem iPhone 11 (oder iPhone 12) sei man angesichts der viel besseren Ausstattung, vor allem auch hinsichtlich des Kamerasystems, insgesamt klar besser bedient. Das günstigere Pixel 5a stelle ebenfalls ein besseres Gesamtpaket dar, sofern man sich mit Android anfreunden kann. Für die nächste Generation sei Apple angeraten, mehr zu tun, als nur ein sechs Jahre altes Design noch einmal aufzuwärmen.(Zum Online Store: Das iPhone SE 2022 ist zu Preisen ab 519 Euro verfügbar, mit 128 GB Speicherkapazität sind es 569 Euro, mit 256 GB muss man 689 Euro entrichten. Da in den Testberichten mehrfach das iPhone 11 und 12 erwähnt wurden: Ein iPhone 11 mit 64 GB kostet im Online Store 579 Euro, für ein iPhone 12 mini möchte Apple mindestens 679 Euro.