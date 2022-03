Galaxy A33 5G und A53 5G: Samsungs neue Mittelklasse-Smartphones – Konkurrenz zum iPhone SE 3?

AMOLED-Displays mit bis zu 120 Hertz



Galaxy A33 und Galaxy A53

Quelle: Samsung

Galaxy A33 5G und A53 5G mit jeweils vier Kameras

Galaxy A33 Galaxy A53 iPhone SE 3 Rückseiten-Kameras 48 MP Weitwinkel

8 MP Ultraweitwinkel

5 MP Makro

2 MP Tiefenkamera 64 MP Weitwinkel

8 MP Ultraweitwinkel

5 MP Makro

5 MP Tiefenkamera 12 MP Weitwinkel Selfie-Kamera 13 MP F2.2 32 MP F2.2 7 MP F2.2

Mindestens 128 Gigabyte Speicher und 6 Gigabyte RAM

Samsung unterscheidet bei den hauseigenen Smartphones zwischen der S-Klasse und den A-Modellen, welche deutlich preiswerter sind als die Highend-Geräte. Mit dem Galaxy A33 5G und dem Galaxy A53 5G präsentiert der südkoreanische Hersteller jetzt zwei neue Mobiltelefone, welche eine Konkurrenz zum neuen iPhone SE 3 darstellen könnten. Punkten will Samsung vor allem mit OLED-Displays, der Kameraausstattung und einem Update-Versprechen.Samsungs neue Mittelklasse-Androiden unterscheiden sich einer Pressemitteilung des Unternehmens zufolge im Wesentlichen durch die Displaygrößen und die maximalen Bildwiederholfrequenzen. Während das Galaxy A33 5G mit einem 6,4 Zoll großen Super-AMOLED-Panel ausgestattet ist, welches 90 Hertz unterstützt, verfügt das Galaxy A53 5G über einen 6,5 Zoll großen Touchscreen mit 120 Hertz. Angetrieben werden beide von einem bislang nicht näher spezifizierten Achtkern-SoC, welcher in 5-Nanometer-Technik gefertigt wird. Der Prozessor verfügt über zwei Performance-Cores mit einer Taktfrequenz von 2,4 Gigahertz sowie sechs Effizienz-Kerne, die mit maximal zwei Gigahertz arbeiten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das mit Apples hauseigenem A15 Bionic ausgestattete iPhone SE 3 den beiden neuen Samsung-Smartphones leistungsmäßig überlegen. Wie sich das in Benchmarks und beim alltäglichen Einsatz auswirkt, bleibt abzuwarten.Wenn es um die Foto- und Videoausstattung geht, haben Galaxy A33 5G und Galaxy A53 5G im Vergleich zum iPhone SE 3 die Nase deutlich vorn. Beide Geräte von Samsung verfügen über vier rückwärtige Kameras.Samsung setzt bei den neuen Mittelklasse-Smartphones ebenso wie Apple auf KI-gestützte Fotografie, welche auch bei schlechten Lichtverhältnissen für gute Ergebnisse sorgen soll. Den Nachtmodus hat das südkoreanische Unternehmen nach eigenen Angaben im Vergleich zu den Vorgänger-Modellen deutlich verbessert. Zudem gibt es einen "Fun-Modus" mit spielerischen Effekten und einen "Radierer für Objekte", der etwa unerwünschte Personen im Hintergrund entfernen kann.Das Samsung Galaxy A33 5G verfügt über 6 Gigabyte RAM, beim A53 5G kann man zwischen Versionen mit 6 und 8 Gigabyte wählen. Beide Modelle bieten mindestens 128 Gigabyte Speicher, das größere Gerät lässt sich optional mit 256 Gigabyte ordern. Zum Vergleich: Beim iPhone SE 3 bietet Apple Varianten mit 64, 128 und 256 Gigabyte an. Die Preise beginnen bei 369 Euro für das Galaxy A33 5G, das Galaxy A53 5G kostet in der Top-Ausstattung 509 Euro. Samsung verspricht, die mit Android 12 ausgelieferten Smartphones vier Jahre mit neuen Versionen des Google-Betriebssystems zu versorgen, Sicherheitspatches soll es sogar fünf Jahre lang geben. Damit nähert sich der südkoreanische Hersteller Apples Update-Praxis an, das kalifornische Unternehmen stellt für seine Geräte üblicherweise sechs bis sieben Jahre lang Aktualisierungen zur Verfügung.