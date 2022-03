Foto-Qualität von iPhone SE 1, 2 und 3: Video zeigt Vergleichsbilder und lädt zum Mitraten ein

Unter anderem neu: Deep Fusion

Viele Vergleichsbilder zum Mitraten

Sechs Jahre ist es her, dass Apple die erste Generation des iPhone SE vorstellte. Das im März 2016 präsentierte Gerät setzte auf den Prozessor des iPhone 6S (Herbst 2015) sowie das Gehäuse des iPhone 5S. 2020 folgte das iPhone SE 2, diesmal handelte es sich um eine Kombination aus dem Gehäuse des iPhone 8 und dem A13-Chip des iPhone 11. Mit der gerade erst präsentierten Neuauflage bleibt es beim 2017er Gehäuse-Design, allerdings arbeitet im günstigsten iPhone nun der A15 Bionic des iPhone 13. Der Umstieg auf einen aktuellen Prozessor bietet allerdings größere Vorteile, als einfach nur mehr reine Rechenleistung im Alltag zur Verfügung stellen zu können. Auch die Kamera soll davon profitieren – genauer gesagt die Fotoqualität, denn aufwendigere Bildanalyse und -Verbesserung wird dadurch möglich.Das iPhone SE 2022 setzt weiterhin auf eine einzelne Kamera – anders als die teureren Modelle mit zwei oder drei Kameras und einem zusätzlichen LiDAR-Sensor. Damit änderten sich im Vergleich zum iPhone SE 2020 zwar nicht die grundlegenden Spezifikationen (12 MP, f/1.8), wohl aber die softwaregesteuerten Möglichkeiten. Mit von der Partie sind jetzt nämlich auch Deep Fusion sowie die fotografischen Stile (Lebendig, Kontrastreich, Warm, Kühl) – weiterhin gibt es aber keinen Nachtmodus. Ein interessantes Vergleichsvideo zeigt, welche Ergebnisse die drei Generationen des iPhone SE bei identischen Bedingungen erzeugen können.Gezeigt wird derselbe Ausschnitt in drei Versionen, einige Sekunden später erfolgt dann die Auflösung, von welchem iPhone SE das Bild stammt. Jeder kann also bis zur Einblendung der Modelle mitraten und sich so einen Eindruck verschaffen, ob man die Unterschiede überhaupt wahrnehmen würde. Teilweise sieht man sehr deutlich, was sich in den letzten Jahren der "Computational Photography" getan hat – oft benötigt man aber auch den direkten Vergleich, um die Verbesserungen benennen zu können.