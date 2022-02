iPhone 14: Hinweise auf acht Gigabyte RAM verdichten sich – aber nicht bei allen Modellen

33 Prozent mehr RAM als im iPhone 13 Pro

Produktionsplanung für iPhone 14 nimmt Fahrt auf

48-Megapixel-Kamera und Abschied von der Notch?

Apple macht in den technischen Daten der iPhones traditionell keine Angaben zur Größe des Arbeitsspeichers. Die RAM-Kapazität der Smartphones aus Cupertino ist, unter anderem dank iFixit und Benchmark-Tests sowie Informationen in Apples Entwicklungsumgebung Xcode, allerdings ein offenes Geheimnis. iPhone 13 und iPhone 13 mini verfügen etwa über vier Gigabyte, beim iPhone 13 Pro (Max) sind es sechs Gigabyte. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen blieb in dieser Hinsicht alles beim Alten.Die kommende iPhone-Generation stattet Apple aller Wahrscheinlichkeit nach mit 33 Prozent mehr RAM aus - zumindest was die Flaggschiffe betrifft, welche vermutlich iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max heißen werden. Erste Gerüchte besagten bereits im Dezember vergangenen Jahres, dass der kalifornische Konzern den Top-Modellen acht Gigabyte Arbeitsspeicher spendiert (siehe ). Jetzt gibt es weitere Hinweise auf diese RAM-Kapazität: Ein Leaker namens yeux1122 schreibt auf der südkoreanischen Webseite Naver , die Auslieferung der entsprechenden Komponenten an Apples Auftragsfertiger sei bestätigt worden. iPhone 14 Pro (Max) werde demnach über ebenso viel RAM verfügen wie das kürzlich vorgestellte Samsung Galaxy S22 yeux1122 zufolge nehmen darüber hinaus Apples Planungen im Hinblick auf die Massenproduktion des iPhone 14 Fahrt auf. Das Management der Lieferketten für die Zeit nach Corona stelle allerdings nach wie vor eine Herausforderung dar. Angaben zur voraussichtlichen RAM-Größe des iPhone 14 und eines möglichen iPhone 14 mini macht der Leaker nicht. Denkbar ist allerdings, dass Apple auch bei diesen Modellen den Arbeitsspeicher aufstockt, sie also etwa mit sechs Gigabyte ausstattet.Frühere Berichte legen nahe, dass Apple auch das Kamerasystem des iPhone 14 Pro (Max) erheblich aufwertet. Der Analyst Jeff Pu geht davon aus, dass die kommenden Flaggschiffe aus Cupertino über eine rückwärtige Weitwinkelkamera mit 48-Megapixel-Sensor verfügen werden. Ming-Chi Kuo rechnet damit, dass sich mit dieser 8K-Videos aufnehmen lassen. Zudem gibt es Hinweise, dass Apple sich von der Display-Notch verabschiedet und stattdessen auf zwei Aussparungen setzt, ein kreisrundes Loch und eine längliche "Pille" (siehe ).