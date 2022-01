Loch und Pille statt Notch

Nur Pro-Modelle

iPhone 15 mit "komplettem" Display?

Bereits seit letztem Jahr halten sich Gerüchte, dass Apple mit dem iPhone 14 die Notch abschafft. Vor einer Woche kursierte ein unscharfes Bild auf Twitter, welches das zukünftige iPhone-Display zeigen soll. Auffällig auf dem Bild ist, dass sich zwei Elemente an der Oberkante des Displays befinden – aber nur die Frontkamera sollte laut dem Tweet auf dem Bildschirm sichtbar sein. Die Face-ID-Sensorik soll hinter dem Bildschirm verschwinden und trotzdem ähnlich gut wie die aktuelle Umsetzung der Gesichtserkennung arbeiten.Nun jedoch berichtet der gewöhnlich sehr gut informierte Analyst Ross Young, dass beim Display des iPhone 14 Pro zwei Aussparungen an der Display-Oberkante vorhanden sein werden. Eine davon als kreisrundes Loch, eine zweite in Pillen-Form.:Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, wäre zwar die Notch Geschichte – dennoch bliebe die tatsächlich nutzbare Display-Fläche durch die beiden Löcher eingeschränkt.Außerdem berichtet Young in Einklang mit sonstigen Gerüchtemeldungen, dass das reguläre iPhone 14 ohne Namenszusatz und das iPhone 14 Max (nicht Pro Max) weiterhin die bekannte Notch mitbringen – das neue Design bleibt dem iPhone 14 Pro und 14 Pro Max vorbehalten. Laut vielen Gerüchtequellen wird Apple das Mini-Modell mit dem iPhone-14-Lineup nicht fortführen und durch das iPhone 14 Max ersetzen – welches genau wie das Pro Max mit einem 6,7"-Bildschirm daherkommt, aber ohne die Pro-Features wie zum Beispiel eine Dreifach-Kamera.Young gibt aber noch einen weiteren Ausblick: Apple könnte mit dem iPhone 15 komplett auf eine Aussparung im Display verzichten und die Frontkamera wie auch die Sensorik der Gesichtserkennung hinter dem Display unterbringen, ohne die Funktionen einzuschränken. Doch Young ist sich nicht sicher, ob Apple dies bereits bis zur Vorstellung des iPhone 15 gelingt – möglicherweise wird auch erst das iPhone 16 einen Bildschirm ohne Löcher mitbringen. Apple wird das iPhone 15 wahrscheinlich im Jahr 2023, das iPhone 16 im Jahr 2024 vorstellen.