iPhone 14 als reines eSIM-Modell? Marktexpertin diskutiert mögliche Ausführungen

eSIM beim iPhone könnte an Fahrt aufnehmen

Physische SIM-Karte soll dieses Jahr noch Verwendung finden

Über 100 Mobilfunkanbieter weltweit bieten bereits die eSIM an: Nutzer können so bequem einen Tarif online auswählen und diesen ohne großen Zeitverlust nutzen – eine physische SIM-Karte ist daher für viele Kunden hinfällig. Dass Hersteller von Smartphones ein Interesse daran haben, dem SIM-Karten-Slot den Garaus zu machen, verwundert nicht weiter: Das mechanische Einschubfach könnte allerlei Elektronik weichen, die aus Sicht der Anbieter wichtiger ist. Unlängst behauptete ein Hinweisgeber gegenüber MacRumors, dass bis September 2022 erste iPhones ohne SIM-Fach im Umlauf seien. Einen allzu radikalen Schritt dürfte Apple aber nicht planen.Apple ist durchaus dafür bekannt, die aus Sicht des Unternehmens entbehrlichen Anschlüsse zu streichen, ohne an eine Rückkehr der Ports zu denken – das neue MacBook Pro stellt da eine rühmliche Ausnahme dar. Ende des vergangenen Jahres wurden Gerüchte laut, dass Cupertino das Einschubfach für die SIM-Karte zu opfern bereit ist – zumindest beim iPhone 15 Pro, welches 2023 auf den Markt kommt. Wenig später ging ein anonymer Informant darauf ein und erklärte, dass der US-Konzern bereits für die 2022er Geräte entsprechende Pläne hege: So erscheint es plausibel, dass das iPhone 14 ausschließlich ohne SIM-Slot zum Verkauf angeboten wird. Ebenfalls wahrscheinlich seien ausgewählte Modelle des iPhone 13, die lediglich per eSIM betrieben werden können (siehe hier ).Wer seine physische SIM-Karte weiterhin im Einsatz wissen möchte, muss sich aber möglicherweise auch bei den Flaggschiffmodellen dieses Jahres keine Sorgen machen: Emma Mohr-McClune, Analystin von GlobalData , hält eine Variante des iPhone 14, welche nur eSIM unterstützt, zwar für denkbar – diese komme aber bloß über die eigenen Stores in den Handel. Für den Massenmarkt und die Netzbetreiber biete Apple weiterhin Modelle an, welche neben der eSIM auch physische Karten akzeptieren würden. Mohr-McClunes Prognose wirkt nachvollziehbar: So gibt es immer noch viele Mobilfunkanbieter, welche mit der zeitnahen Einführung einer eSIM-Option wohl überfordert wären. Die Marktexpertin äußert sich allerdings nicht zu möglichen Vorteilen, die für Käufer einer eSIM-only-Variante über Apple einhergingen.