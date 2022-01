Leaker bestätigt: iPhone 14 tatsächlich mit Punch-Hole statt Notch

Leaker bestätigt – aber kein kreisrundes Loch

Das iPhone X war das erste Smartphone von Apple mit Face ID – doch die Sensorik für die Gesichtserkennung benötigt Platz. Apple schaffte sich diesen durch eine Einkerbung an der Display-Oberseite, welche "Notch" genannt wird. Sonderlich beliebt ist die Notch nicht, da hierdurch ein großer Bereich des Displays unbrauchbar wird. Mit dem iPhone 14 könnte die Notch allerdings Geschichte sein.Bereits im letzten Jahr kamen Gerüchte auf, dass Apple die Notch abschafft und durch ein kleines Loch ersetzt, in welchem die Front-/Selfie-Kamera untergebracht ist. Die sonstige Face-ID-Sensorik befindet sich dann unsichtbar hinter dem Display. Der Vorteil: Es steht mehr Bildschirmfläche bei unveränderter Displaygröße bereit.Der bekannte Leaker DylanDKT bestätigt nun auf Twitter, dass Apple mit der kommenden iPhone-Generation tatsächlich die Notch abschafft:Doch es soll sich laut einem weiteren Tweet des Leakers nicht um ein Loch, sondern um einen Ausschnitt in Pillen-Form handeln. Dies lässt darauf schließen, dass Apple nicht alle Elemente von Face ID hinter dem Display positionieren konnte.DylanDKT sagt, dass durch die Positionierung von manchen Bestandteilen der Gesichtserkennungssensorik hinter dem Display keine Abstriche bei der Genauigkeit oder der Erkennungsgeschwindigkeit in Kauf genommen werden müssen. Face ID wird, so der Leaker, genauso gut und schnell arbeiten wie bei den vorherigen Generationen mit Notch.Doch nicht alle Modelle werden auf die Notch verzichten: Apple plant beim iPhone 14 wohl nur die Pro-Modelle (also iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max) mit der veränderten Face-ID-Sensorik auszustatten – die übrigen Modelle (also wahrscheinlich iPhone 14 und iPhone 14 Max) kommen mit der Einkerbung an der Oberseite des Bildschirms daher.Wie üblich wird Apple die kommende iPhone-Generation im September 2022 ankündigen – und erst dann wird komplette Klarheit herrschen, wie und ob Apple die Notch abschafft. Zum aktuellen Zeitpunkt dürfte das Design des iPhone 14 noch nicht finalisiert sein – daher sind die aktuellen Informationen noch sehr mit Vorsicht zu genießen.