Neue Gerüchte zu kommenden iPhones: 48-MP-Kamera und mehr RAM, faltbare Geräte wahrscheinlich 2024

Pro-Geräte mit 48-Megapixel-Kamera für 8K-Videos?

Pu: ProMotion für alle Modelle, acht Gigabyte RAM für Pro-Variante

Faltbares iPhone wahrscheinlich 2024

Den bisherigen Gerüchten zufolge könnte Apple beim iPhone 14 deutlich gravierendere Änderungen vornehmen, als das zuletzt beim Sprung vom iPhone 12 auf die aktuelle Generation der Fall war. So mehren sich etwa die Hinweise, dass die seit dem iPhone X bekannte Notch künftig einem „Punch-Hole“ weicht – wenngleich diese Änderung wohl ausschließlich den Pro-Modellen vorbehalten bleibt (siehe hier ). Außerdem gehen Branchenkenner davon aus, dass das iPhone mini aus dem Portfolio verschwindet: Stattdessen setzt der Hersteller auf zwei unterschiedliche Bildschirmgrößen und vier Varianten: 6,1 Zoll für das iPhone 14 und 14 Pro sowie 6,7 Zoll für das iPhone 14 Max und Pro Max.In einer MacRumors vorliegenden Notiz bestätigt der Analyst Jeff Pu die oben genannten Modelle des iPhone 14. Das rückseitige Kamerasystem der Pro-Geräte erhalte zudem eine umfassende Aufwertung: Apple spendiere diesen Modellen ein 48-Megapixel-Weitwinkelobjektiv sowie Ultraweitwinkel- und Teleobjektive, die mit 12-Megapixel auflösen. Tatsächlich decken sich diese Informationen mit den Aussagen von Ming-Chi-Kuo: Der Branchenexperte erklärte, die 48-Megapixel-Kamera sei in der Lage, 8K-Videos aufzunehmen.Laut Pu rüstet Apple auch den Arbeitsspeicher der Pro-Modelle von sechs auf acht Gigabyte auf. Seine anderen Prognosen sind indes weit weniger plausibel: So behauptet Pu, dass alles Varianten des iPhone 14 über ein 120-Hertz-Display verfügen werden, was als einigermaßen unwahrscheinlich gilt. Das iPhone 14 und 14 Max seien zudem in der Einstiegsvariante mit lediglich 64 GB Speicher ausgestattet. Diese Entscheidung Apples wäre kaum nachzuvollziehen, kommen doch bereits in der aktuellen Baureihe mindestens 128 GB zum Einsatz.Der Analyst Ross Young meldete sich ebenfalls zu Wort und äußert sich zu einem Thema, um das es in letzter Zeit etwas ruhig geworden war: dem faltbaren iPhone. Mit einem solchen Gerät sei frühestens 2023 zu rechnen, wahrscheinlich liege die Vorstellung aber im Jahr 2024. Völlig abwegig ist das nicht: Auch Bloomberg und Kuo behaupten, dass Apple an derartigen iPhones arbeitet.