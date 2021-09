iPhone 13: Sind das die ersten Bilder von Apples neuen Leder- und Silikon-Hüllen?

Silikon-Hüllen in acht Farben

Fünf Leder-Cases in etwas gedeckteren Tönen

Stellt Apple zusätzlich transluzente Hüllen vor?

Im Vorfeld von Apples "California streaming-Event machen wie üblich nicht nur Leaks und Prognosen zu Design und Technik der kommenden iPhones die Runde. Immer wieder gibt es auch Bilder, welche entsprechendes Zubehör zeigen sollen. Eine vor Kurzem geleakte Hülle etwa deutete auf eine kleinere Notch hin, zudem präsentierte ein auf Twitter veröffentlichtes Video angeblich eine neue MagSafe-Hülle für das iPhone 13 Pro Max. Jetzt sind erste Bilder farbenfroher Leder- und Silikon-Cases für die nächste Generation der Smartphones aus Cupertino aufgetaucht.Der Twitter-Nutzer Majin Bu veröffentlichte zwei Screenshots einer chinesischen Webseite sowie ein Foto. Darauf sind acht Silikon-Hüllen zu sehen, welche Apple angeblich für iPhone 13, iPhone 13 mini und iPhone 13 Pro (Max) anbieten wird. Sollte das entsprechende Bild authentisch sein, greift der iPhone-Konzern bei den Cases für die kommenden Smartphone-Flaggschiffe großzügig in die Farbpalette: Zur Auswahl stehen neben Dunkelgrün, Hellblau und Dunkelblau auch Schwarz, Orange, Rosa, Weiß und natürlich Rot.Die acht angeblich zur Verfügung stehenden Farben fallen ein wenig heller und intensiver aus als bei den Cases für das iPhone 11. Das wird insbesondere beim Foto deutlich, welches die angeblichen Hüllen in natura zeigt.Ein wenig dezenter und weniger dynamisch gestaltet Apple laut den Tweets die Farbgebung der fünf Leder-Cases für die vier Varianten des iPhone 13. Diese kommen angeblich in Schwarz, hellem und dunklem Violett sowie Dunkelgrün und Hellbraun daher. Apple nimmt hier offenbar gegenüber den iPhone-11-Hüllen aus natürlichem Material nur geringfügige Änderungen vor.Geht es nach dem Post eines Weibo-Nutzers, dann schlägt Apple bei den Silikon-Hüllen für das iPhone 13 möglicherweise zusätzlich eine völlig andere Design-Richtung ein. Der bislang nicht als Leaker in Erscheinung getretene User des chinesischen Kurznachrichtendienstes präsentiert nämlich ein Bild mit sechs transluzenten Cases. Diese weisen im unteren Bereich eine kräftigere Färbung auf und erinnern dadurch an das Aussehen der ersten iPhone-Generation.Aus welchen Quellen die Bilder stammen, ist nicht bekannt, die Echtheit lässt sich folglich nicht überprüfen. Zudem zeigen die Darstellungen nicht zwangsläufig Originale, welche Apple selbst anbieten wird. Es könnte sich also auch um Hüllen von Drittanbietern handeln.