"California streaming": Die erwarteten Apple-Neuerungen des Events

iPhone 13 – die nächste iPhone-Generation

Apple Watch Series 7 im neuen Design



Einheitlich kantige Apple-Welt Einheitlich kantige Apple-Welt

iPad-Aktualisierungen, aber nur geringfügige

Apple TV sicher nicht, aber AirPods 3

Sehr unwahrscheinlich: Mac-Themen

Herbst-Events haben bei Apple schon sehr lange Tradition. Bereits vor dem ersten iPhone lud Apple regelmäßig zu September-Veranstaltungen, wenngleich der Monat damals eher für Ankündigungen im Musik-Bereich stand. Die einstigen iPod- und iTunes-Events waren seit 2012 hingegen stets dem iPhone gewidmet, 2011 hatte Apple das damals neue Modell (iPhone 4S) Anfang Oktober präsentiert. 2020 machte eine Ausnahme, denn das iPhone 12 hatte sich bekanntlich verzögert und war erst Mitte Oktober zu sehen. Der 15. September 2020 ging daher mit iPad-, nicht jedoch mit iPhone-Neuerungen einher. 2021 verläuft aber wieder alles wie erwartet, denn auf dem "California streaming"-Event gilt das iPhone 13 als gesetzt. Wir fassen zusammen, worauf man sich am Dienstag einstellen kann.Die letzte große Design-Umstellung des iPhones war vor einem Jahr mit dem iPhone 12 erfolgt, diesmal gibt es den zahlreichen Leaks zufolge nur kleinere Anpassungen. Eine kleinere Notch auf der Vorderseite, die größere Kamerapartie auf dem Rücken, ansonsten aber die gleiche Designsprache – zumindest war dies auf bisherigen Dummies, Bauteilen und Renderings zu sehen. Im Inneren wird ein A15-Chip arbeiten, der vor allem mit wesentlich höherer Grafikleistung punkten soll. Stärkere MagSafe-Magneten für einen festeren Sitz sowie Satelliten-Anbindung für Notfall-Meldungen gingen ebenso durch die Gerüchteküche wie ein "Always On"-Display sowie mehr Akkukapazität.Im Falle der neuen Smartwatch-Generation lautet die Frage eher "Wann" als "Ob" – mit einer Vorstellung wird zwar allgemein gerechnet, Bloomberg zufolge sind die Stückzahlen aber sehr begrenzt. Dies könnte einerseits auf einen etwas späteren Verkaufsstart als auch lange Wartezeiten hindeuten. Beim Design wird sich jede Menge tun, denn Apple übernimmt wohl die Formsprache des iPhone 12 sowie des iPad Pro mit abgeflachten Kanten. Gleichzeitig wächst das Display und bringt eine Diagonale von bis zu 45 mm mit – zuvor waren es 44 mm. Dies geht mit 16 Prozent mehr Bildpunkten sowie weiteren Ziffernblättern einher, die Gebrauch vom zusätzlichen Platz machen.Das iPad Pro erhielt im Frühjahr bereits eine große Aktualisierung, das iPad Air im vergangenen Herbst. Kandidaten für das kommende Event sind das iPad mini sowie das iPad ohne Namenzusatz. Blickt man auf die Lieferprognosen, so gibt es hingegen nur bei letztgenanntem Modell auffällige Daten . Das iPad mini bleibt sofort verfügbar, das "iPad" ist hingegen erst nach dem Event wieder zu haben. Vermutlich bereitet Apple also nur für diese Serie Neuerungen vor. Im Gespräch war ein schnellerer Prozessor, beim Rest bleibe alles wie bisher.Während "streaming" im Event-Titel schlicht und einfach bedeutet, dass es mal wieder einen Live-Stream gibt (und es ein Wortspiel in Bezug auf "California dreamin" ist), kam manchen auch direkt das Apple TV in den Sinn. Angesichts des kurzen Zeitraums seit der letzten Aktualisierung (April 2021) sind derlei Erwägungen aber nicht realistisch. Ein anderes Produkt dürfte aber vor der Aktualisierung stehen, nämlich die AirPods. Fünf Jahre nach Präsentation der ersten Generation stehen die AirPods 3 an – mit kürzeren Stielen, weniger Gewicht, weiterhin aber ohne Geräuschunterdrückung samt Transparenzmodus.Keine Hoffnungen darf man sich hingegen auf neue Macs machen. Zwar steht die Ankündigung der ersten M1X-basierten Geräte ebenfalls nicht mehr in weiter Ferne, dies erfolgt aber aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer gesonderten Veranstaltung. Selbst kleinere Mac-Updates sind fast ausgeschlossen – wenn das Thema überhaupt zur Sprache kommt, dann in Form eines konkreten Termins, wann macOS 12 Monterey auf den Markt kommt. Angesichts des immer noch langsamen Entwicklungstaktes vergeht hingegen sicherlich noch mehr Zeit, vor Mitte Oktober dürfte kein Release erfolgen.