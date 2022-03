iPhone 13 Pro (Max) in neuer Farbe? Renderbilder zeigen angebliche neue Frühlingsfarbe

Neue Frühlingsfarbe des iPhone 13 Pro (Max)

Auch andere iPhones als Lila-Sondereditionen

iPhone SE mit A15-Chip, neues iPad Air und mehr

Apples nächstes Event ist nur noch einen Tag entfernt. Während schon viele Gerüchte zu größeren Neuerungen wie einem aktualisierten iPhone SE und neuer Mac-Hardware kursieren, stellt Apple voraussichtlich auch einige nicht ganz so schlagzeilenträchtige Dinge vor. Dazu zählt laut Bericht eine neue Farbvariante für das iPhone 13 Pro.Blogger und Twitter-Nutzer @rendersbynai hat mehrere selbsterstellte Renderbilder des iPhone 13 neuer Gehäusefarbe veröffentlicht: Lila. Ihm zufolge können Kunden die neue Variante des iPhone 13 Pro ab dem 11. März (Freitag) bei Apple bestellen. Das würde zu einer Präsentation beim morgigen Event passen. Der Twitter-Nutzer gibt keine Hinweise zu den Quellen seiner Angaben.Zu sehen sind Renderbilder von allen Seiten des Smartphones. Sowohl die Rückseite (inklusive Kamerabuckel) als auch der Edelstahlrahmen des iPhone 13 Pro erstrahlen demnach in einem deutlich sichtbaren Lila-Ton. Hinzu kommt das iPhone 13 Pro Max, das aller Voraussicht nach ebenfalls in der neuen Farbe erhältlich sein wird. Kunden hätten demzufolge außer Sierrablau, Silber, Gold und Graphit zukünftig auch eine etwas farbenfrohere Variante bei den Pro-Modellen zur Auswahl.Die neue Gehäusefarbe des iPhone 13 Pro würde eine gewisse Kontinuität zu den letzten Jahren bedeuten. Apple präsentierte beispielsweise im April 2021 eine ähnliche Sonderedition des iPhone 12 und iPhone 12 mini – ebenfalls in Lila (Apple Store: ). Der Farbton soll ein zum Frühling passendes Design bieten, das die Jahreszeit unterstreicht.Außer der möglichen Lila-Variante des iPhone 13 Pro (Max) bereitet Apple Berichten zufolge auch eine Fülle größerer Hardware-Neuerungen vor. Die neue Generation des iPhone SE mit A15-Chip und 5G-Unterstützung beispielsweise gilt praktisch als sicherer Kandidat für die Veranstaltung. Auch ein aktualisiertes iPad Air soll bevorstehen. Auf Mac-Seite könnte Apple ein neues MacBook Pro (mit M2-Chip) und einen neuen Mac mini vorstellen. Das Event beginnt morgen um 19 Uhr deutscher Zeit.