Kuo: Die Spezifikationen des iPhone SE 3

iPhone SE 3: Specs und Kennzahlen

Erstmals Vorhersage via Twitter

Es wäre schon eine ziemliche Überraschung, würde Apple am kommenden Dienstag auf dem "Peek Performance"-Event keine neue Generation des iPhone SE zeigen. So ziemlich alle Marktbeobachter sind sich einig, dass Apple bald mit dem iPhone SE 3 antritt – und möglicherweise die momentan noch aktuelle Version zu besonders aggressiven Preisen im Sortiment belässt. Ming-Chi Kuo hat sich nun wenige Tage vor der ersten Apple-Veranstaltung des Jahres zu Wort gemeldet und zusammengefasst, welche Informationen er angeblich in Erfahrung bringen konnte. Diese bewegen sich weitgehend im Rahmen dessen, was man allgemein erwartet.Die Neuauflage des iPhone SE setzt demnach auf das Gehäuse des iPhone SE 2 (Frühjahr 2020), dieser Aspekt galt ohnehin als sicher. Im Inneren verrichte ein aktueller A15 seinen Dienst, andere Berichte hatten nur von einem A14 gesprochen. Die wahrscheinlich wichtigste Neuerung ist der 5G-Chip (mmW und Sub-6 GHz), womit das günstige iPhone-Modell mit den aktuellen und teureren Modellen gleichzieht. Hinsichtlich der Ausführungen haben Nutzer weiterhin die Wahl aus drei Gehäusefarben, nämlich Weiß, Schwarz und Rot. Die verfügbaren Speicherkapazitäten sind laut Kuo 64, 128 und 256 GB. Die Massenproduktion des iPhone SE 3 läuft in diesem Monat an, Apple rechnet angeblich mit 25 bis 30 Millionen gefertigten Exemplaren bis Jahresende.Für Ming-Chi Kuo war der erwähnte Beitrag übrigens eine Premiere, denn erstmals äußerte sich das namhafte und sehr zuverlässige Branchen-Orakel via Twitter. Zuvor gab es konkrete Informationen stets nur, wenn man Anlegermeldungen von TF International Securities bezog, wo Kuo als technischer Analyst seinen Dienst verrichtet. Dementsprechend ruhig ging es bislang auch auf Kuos Twitter-Profil zu, denn bis auf ein Urlaubsfoto vom 31. Oktober 2021 sind keine anderen Inhalte zu finden. Generell ist recht wenig über Kuo bekannt, obwohl sein Name so häufig in der IT-Presse kursiert. Begonnen hatte er seine Karriere 2010 bei DigiTimes, von 2013 bis 2018 war er bei KGI Securities.