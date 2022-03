Bericht: "Mac Studio" und besseres Apple Pro XDR Display in der Entwicklung

Der "Mac Studio"

Verbessertes Pro XDR Display

Auch dieses Jahr verspricht ein Interessantes bezüglich des Macs zu werden – seit Mitte 2020 können sich Mac-Anwender über fehlende Neuigkeiten bezüglich Apples Desktop- und Laptop-Sparte nicht beklagen. Mitte 2020 kündigte Apple den Umstieg auf eigene Prozessoren an – und die ersten Macs mit M-Chips erschienen bereits im November 2020. Ende 2021 folgten schließlich neue MacBook-Pro-Modelle mit M1 Pro und M1 Max. Doch die Umstellung ist noch lange nicht abgeschlossen: Aus dem bisherigen Sortiment fehlt noch ein Nachfolgemodell des iMac 27" und des Mac Pro.Doch Apple plant, die Mac-Sparte zu erweitern. Bereits seit einiger Zeit kommen immer wieder Gerüchte auf, dass Apple ein Desktop-Modell zwischen dem Mac mini und dem Mac Pro plant. 9to5Mac will nun erfahren haben, dass ein solches Gerät schon bald vorgestellt werden könnte.Der Name "Mac Studio" sei zwar nicht in Stein gemeisselt, doch zumindest will 9to5Mac den internen Codenamen erfahren haben: "J375". Dabei soll es sich um einen auf dem Mac mini basierenden Computer handeln, der jedoch mit deutlich stärkeren Prozessoren daherkommt: Beim Basismodell soll Apple auf den aus dem MacBook Pro 2021 bekannten M1 Max setzen. Eine weitere Ausbaustufe soll einen noch stärkeren M1-Chip mitbringen. Bereits im letzten Jahr berichtete Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple an einem kleineren Mac Pro mit bis zu 40 CPU- und 128 GPU-Kernen arbeitet – 9to5Mac glaubt nun, dass es sich hierbei tatsächlich um den "Mac Studio" handelt.Noch ist unklar, wann Apple den "Mac Studio" vorstellt – auf dem Apple-Event am kommenden Dienstag werden zwar neue Macs erwartet, doch 9to5Mac glaubt eher an die Worldwide Developers Conference im Sommer. Auch der Preis des "Mac mini Pro" ist noch nicht bekannt.Das aktuelle Apple Pro XDR Display stellte der Konzern im Jahr 2019 zusammen mit dem neuen Mac Pro vor. Bereits im letzten Jahr gab es Gerüchte, dass Apple an neuen Bildschirmen arbeitet – doch dabei drehte es sich meist um günstigere Modelle. 9to5Mac will nun erfahren haben, dass Apple an einem neuen High-End-Bildschirm mit 7K-Auflösung und zwischen 32" und 36" Bildschirmdiagonale arbeitet (Aktuelles Modell: 6K und 32"). Bereits im letzten Sommer kamen Gerüchte auf, dass Apples neues High-End-Bildschirm einen A13-Prozessor zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung und anderen Funktionen einsetzt. Bei Apple soll dieses Projekt intern unter dem Kürzel "J327" laufen. Noch ist hier allerdings das Vorstellungsdatum offen – es ist möglich, dass Apple den Bildschirm zusammen mit dem kommenden Mac Pro im Herbst oder Winter 2022 präsentiert.