iPhone 13: Akkukapazität aller Modelle bekannt

Alle vier Varianten mit mehr Akkuleistung

iPhone 13 mini: 2.406 mAh (2.227 mAh)

iPhone 13: 3.227 mAh (2.815 mAh)

iPhone 13 Pro: 3.095 mAh (2.815 mAh)

iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh (3.687 mAh)

iPhone 12 mit weniger Akkukapazität als der Nachfolger – und der Vorgänger

Die Technik, die in Smartphones steckt, ist mehr als beachtlich – Akku-Wunder sind die Geräte allerdings keine. Insofern freuen sich Nutzer über jede Maßnahme, welche den Energiehunger ein wenig eindämmen. Apple stattet das iPhone 13 Pro und Pro Max mit einem ProMotion-Display aus, welches mehr Effizienz in dieser Hinsicht verspricht. Außerdem gelobt das Unternehmen mit jeder neuen Generation des hauseigenen Prozessors Besserung – so auch diesmal. Die wohl naheliegendste Möglichkeit, dem Anwender mehr Stunden mit dem iPhone zu ermöglichen, ehe es ans Stromkabel muss, ist ein größerer Akku: Tatsächlich schraubte Cupertino nun an deren Kapazität in der neuen Baureihe.Einige Tage nach dem offiziellen Release der neuen iPhones finden sich bereits einige Teardowns im Internet – mit durchaus interessanten Details: Während so manche Komponente wie die Taptic Engine eine Verkleinerung erfuhr (siehe hier ), ist beim Akku ein gegenläufiger Trend zu beobachten: Apple vergrößerte die Kapazität sämtlicher Akkus im Vergleich zu den Vorgängermodellen – und das zum Teil signifikant. Im Folgenden finden Sie die Angaben zur Leistung für jedes der neuen Geräte aufgeschlüsselt – in Klammern ist die Kapazität des jeweiligen Vorgängermodells genannt.Auffällig: Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro verfügen nicht nur über dieselbe Bildschirmdiagonale, sondern haben auch die exakt gleiche Akkukapazität. Bei den neuen Modellen ist das anders: Apple verbaut im iPhone 13 einen Akku mit mehr Leistung als im Pro-Pendant. Bemerkenswert ist der Sprung bei den größten Varianten: Der Konzern behauptet, dass mit dem iPhone 13 Pro Max bis zu 28 Stunden Videowiedergabe möglich sei – das iPhone 12 Pro Max schaffe hingegen „nur“ 20 Stunden. Übrigens konnten die Akkus der iPhone-11-Modelle bereits mit soliden Kapazitäten punkten: Beim iPhone 11 Pro Max beträgt diese 3.969 mAh, das iPhone 11 Pro übertrifft mit 3.190 mAh gar beide Nachfolger.