Erster Teardown des iPhone 13 zeigt neu gestaltetes Innenleben

Bekannter Leaker twittert zwei Teardown-Fotos



Quelle: Sonny Dickson/Twitter

Quelle: Sonny Dickson/Twitter

Taptic Engine ist erheblich kleiner als im iPhone 12



Quelle: Sonny Dickson/Twitter

Quelle: Sonny Dickson/Twitter

Teardown ist noch nicht komplett

Die vier Varianten des iPhone 13 halten Apple zufolge mit einer Akkuladung deutlich länger durch als die bisherige Gerätegeneration. Die Laufzeiten steigen laut dem kalifornischen Unternehmen um 1,5 bis 2,5 Stunden gegenüber dem iPhone 12. Diese Verbesserung wird unter anderem durch Software-Optimierungen erreicht, der neue A15-Chip ist zudem effizienter als sein Vorgänger. Einen wesentlichen Anteil an der Steigerung haben aber auch die größeren Akkus, welche Apple in den neuen Smartphones verbaut.Die Energiespeicher verfügen dank eines etwas größeren Volumens über mehr Kapazität. Um den Einbau zu ermöglichen, hat Apple unter anderem das Innenleben von iPhone 13 (mini) und iPhone Pro (Max) überarbeitet und einige Komponenten verkleinert. Das zeigen zwei Bilder eines ersten Teardowns, die der bekannte Leaker Sonny Dickson jetzt auf Twitter veröffentlichte. Auf welche Art und Weise er an das Gerät gelangte, ist ebenso wenig bekannt wie das exakte Modell. Da er jedoch zuvor bereits Bilder einer iPhone-Verpackung postete, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein iPhone 13 ohne weiteren Namenszusatz, also das 6,1-Zoll-Gerät mit Dual-Kamera.Auf den Bildern ist zu erkennen, dass Apple vor allem die Größe der Taptic Engine im iPhone 13 deutlich reduziert hat. Im iPhone 12 beanspruchte diese erheblich mehr Raum. Auch die True-Depth-Kamera der aktuellen Smartphone-Generation ist kompakter als das Pendant im iPhone 12, in einer Antwort auf Dicksons Tweet beziffert der Twitter-User Brahm Shank die Reduzierung auf rund 20 Prozent. Der für Face ID genutzte Punktprojektor wanderte zudem ein wenig nach links. Darüber hinaus hat Apple auch den A15-Chip auf der Hauptplatine etwas anders platziert. Laut Shanks Berechnungen kann Apple im iPhone 13 somit einen Akku verbauen, der etwa 15 Prozent größer ausfällt als im iPhone 12, und die Laufzeit dadurch um rund zweieinhalb Stunden erhöhen.Sonny Dickson hat das iPhone 13 allerdings noch nicht komplett auseinandergebaut. Den Bildern nach zu urteilen beendete er den Teardown vorerst nach dem Entfernen des Mainboards. Wer einen detaillierten Blick auf sämtliche Einzelteile der neuen Smartphones aus Cupertino werfen möchte, muss sich also noch ein wenig gedulden. Allzu lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern, bis sich beispielsweise die Spezialisten von iFixit der Sache annehmen und dann auch die Reparierbarkeit des iPhone 13 bewerten.