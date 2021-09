iPhone 13 Pro und Pro Max – was frühe Tester zu sagen haben

The Verge lobt Akku und Kamera



Nicht nur zum iPhone 13 mini und iPhone 13 gibt es erste Erfahrungsberichte, auch die beiden teureren Modelle gelangten bereits in die Hand von Testern. Wer übrigens nicht direkt am vergangenen Freitag um 14 Uhr den Bestell-Button betätigte, muss sich einige Zeit gedulden, um ebenfalls eigene Erfahrungen einbringen zu können. Sofern man am kommenden Freitag im Geschäft kein Exemplar ergattert, ist ansonsten Wartezeit bis Ende Oktober erforderlich. Angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre dürfte diese Entwicklung aber kaum jemanden überraschen.Erneut soll die Test-Presseschau mit den Ausführungen von The Verge beginnen. Das Kamerasystem wird als "unglaublich" bezeichnet, die Akkulaufzeit als "großartig", zudem gebe es die hohe Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz zu loben. Anders als beispielsweise Cnet kann sich The Verge aber nicht so recht mit dem Cinematic Mode anfreunden, welcher nicht sonderlich "pro" arbeite. Die Qualität der Selfie-Kamera bleibe mittelmäßig, außerdem hätte sich der Tester USB-C anstatt Lightning gewünscht. Um noch einmal auf den Akku zurückzukommen: Das iPhone 12 Pro sei bereits ein Akkumonster gewesen, die neue Serie schneide noch besser ab. Man könne sich fast wundern, warum der Akku auch nach stundenlanger intensiver Benutzung immer noch so voll sei.Vergleicht man die Farbdarstellung im Nachtmodus, so sind Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahresmodell zu erkennen. Stellt man iPhone 13 und iPhone 13 Pro gegenüber, biete das Top-Modell nachts schärfere Bilder. Sehr zu begrüßen sei zudem, nun mit jeder der drei Kameras in den Nachtmodus wechseln zu können, beim iPhone 12 Pro war dies hingegen nicht möglich. Gleichzeitig benötigt das iPhone 13 nur die halbe Zeit, um derlei Aufnahmen anzufertigen.Cnet durchleuchtete die beiden Pro-Modelle ebenfalls. Wie es im Test heißt, sei das Mehrgewicht im Vergleich zum iPhone 12 spürbar – das Plus liegt bei 15 Gramm im Falle des 13 Pro und 12 Gramm beim iPhone 13 Pro Max. Begeisterte Stimmen gibt es zur neuen Display-Technologie, welche die Bildwiederholrate variabel steuert und bis zu 120 Hz erreichen kann. Animationen seien dadurch so viel weicher, die Grafik wirke schärfer und scrollen fühle sich angenehmer an. Während des bislang fünftägigen Tests kam es hingegen auch zu technischen Problemen. So habe sich das iPhone 13 Pro Max zweimal unerwartet ausgeschaltet. Es ist noch abzuwarten, ob es sich dabei um einen häufiger auftretenden Fehler handelt oder nur das Testgerät betroffen ist. Zur Stabilität des Gehäuses will sich Cnet in einigen Tagen äußern – und dann mit verschiedenen Falltests aufwarten.