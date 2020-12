iPhone 12 und Standby-Betrieb: Anwender berichten von massiv erhöhtem Energieverbrauch

Hoher Verbrauch trotz aktiviertem Flugmodus

Problem wohl softwareseitig

Quelle: User ApplesPears88 im Apple-Support-Forum

Wer ein neues iPhone im Empfang nimmt, hat üblicherweise alle Hände voll zu tun: Das Gerät muss eingerichtet und etwaige bisherige Daten müssen übernommen werden. So ist es zumeist sinnvoll, das neue Smartphone an das Ladekabel zu stecken: iCloud-Backups, Synchronisierungen der Fotomediathek sowie Indizierungen im Hintergrund zehren am Akku. Hinzu kommt, dass viele Anwender ihr neu erworbenes Telefon mitsamt all den Features nutzen möchten. Nach einiger Zeit lassen sich dann alltagstaugliche Einschätzungen zum Stromverbrauch abgeben. Nun melden sich vermehrt Anwender zu Wort, deren iPhone-12-Modell ein sonderbaren Verhalten aufweist: Der Akku scheint auch im Standby-Betrieb nicht zur Ruhe zu kommen.Viele Anwender berichten davon, dass ihr iPhone 12 über Nacht einen außerordentlich hohen Energieverbrauch hat – obwohl kaum Hintergrundaktivitäten zu verzeichnen sind. So berichten zahlreiche Betroffene in Apples Support-Forum , dass sie nach dem Aufstehen erst einmal das Gerät laden müssten – nach einem Blick in die Einstellungen stellen sie einen Verbrauch von ungefähr vier Prozentpunkten und mehr pro Stunde fest. In dieser Zeit wird das Smartphone nicht benutzt – auch das Kappen der 5G-Verbindung oder der Wechsel in den Flugmodus ändert für die Betroffenen nichts an diesen Umständen.Um den überdurchschnittlichen Energieverbrauch zu veranschaulichen, hat ein Mitglied von Apples Support-Forum namens ApplesPears88 die Verlaufskurve und die Aktivitätsanzeige seines Geräts veröffentlich. Auffällig dabei – selbst ohne jegliche Benutzung des Smartphones fällt die Kurve deutlich ab:Eine Ursache für das Phänomen konnte bislang nicht identifiziert werden – einige Anwender wollen aber den Dual-SIM-Betrieb für das Problem ausgemacht haben. Manche Betroffenen haben bereits mit Apple Kontakt aufgenommen – Ferndiagnosen legen zumindest nahe, dass kein Defekt der Hardware vorliegt.