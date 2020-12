iPhone 12: Geräte verlieren Mobilfunkverbindung

Workarounds Neustart und Flugmodus

Keine Lösung in Sicht

Was bei Geräten wie dem iPad und der Apple Watch eine praktische, aber nicht unverzichtbare Funktion darstellt, sieht beim iPhone schon ganz anders aus: Ein Smartphone, das keine Mobilfunkverbindung aufweist, ist alles andere als smart. Ein Telefon führt der Anwender üblicherweise meistens mit sich – da ist eine gute Netzabdeckung durchaus entscheidend. Nun berichten aber immer mehr Besitzer eines iPhone-12-Modells, dass ihr Gerät sich nicht immer in ein bestehendes Netz einbucht. Neben dem HomePod mini , bei dem Probleme mit der WLAN-Verbindung gemeldet werden, und manchen M1-Macs , welche die Bluetooth-Verbindung nicht ständig aufrechterhalten können, scheinen nun die aktuellen iPhones mit der Konnektivität zu kämpfen zu haben.Mittlerweile haben sich mehrere hundert Besitzer eines iPhone 12 (inklusive aller Varianten) in Internetforen wie Reddit oder bei Apple zu Wort gemeldet. Sie beschreiben, wie ihr Gerät auf einmal keinen Empfang mehr hat – bis sie das Telefon neu starten oder kurzzeitig den Flugmodus aktivieren. Dabei scheint es kein klar erkennbares Muster zu geben: Das Problem tritt sowohl bei einer LTE- als auch bei einer 5G-Anbindung auf. Vielfach ist der Übergang zwischen zwei Mobilfunkmasten als Problemquelle ausgemacht worden, allerdings finden sich auch Nutzer, die das Phänomen bei einem „ruhenden“ iPhone beobachten. Während anfangs vor allem Kunden des US-Netzbetreibers Verizon auf das Problem aufmerksam machten, melden sich mittlerweile auch Betroffene aus anderen Teilen der Welt.Eine langfristige Lösung konnte bislang nicht ausgemacht werden: So berichten Betroffene davon, bereits die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt oder das Gerät als neues iPhone eingerichtet zu haben – ohne Erfolg. Auch die Deaktivierung von 5G und der Wechsel der SIM-Karte blieben ohne Folgen. Bei manchen Anwendern scheint ein Tausch des iPhones das Problem zu beseitigen. Mittlerweile bestätigt auch der Verizon-Support gegenüber Kunden den Sachverhalt – der Netzbetreiber arbeite mit Apple an einer Lösung.