iPhone 12 und MagSafe: Volle Ladeleistung auch mit Netzteilen von Drittherstellern (mit Video)

Niedrige Ladeleistung mit Netzteilen von Drittherstellern?

Vergleichstest mit vier Netzteilen

Drei Geräte lieferten mehr als 15 Watt

Apple 20-Watt-Netzteil

UGREEN USB C Ladegerät 65W

Anker PowerPort Atom PD 1 30 Watt

MagSafe-Ladegerät

Seit dem Erscheinen des iPhone 8 bietet Apple die Möglichkeit, die Smartphones aus Cupertino mithilfe eines Qi-zertifizierten Ladegeräts kabellos mit Energie zu versorgen. Allerdings war die Leistung dabei bislang stets auf maximal 7,5 Watt begrenzt. Die vier Varianten des iPhone 12 hingegen lassen sich schneller laden, wenn Apples neuer MagSafe-Adapter genutzt wird, in diesem Fall fließen dank der genauen Positionierung durch Magnete bis zu 15 Watt in den Akku.Damit diese Ladeleistung erreicht wird, ist naturgemäß ein entsprechend dimensioniertes Netzteil erforderlich. Apple selbst bietet ein passendes USB-C-Ladegerät mit 20 Watt zum Preis von 24,35 Euro an. Geräte von Drittherstellern, welche über mehr als einen USB-Port verfügen, sind ebenfalls verfügbar und zuweilen sogar günstiger als das Netzteil aus Cupertino. Allerdings berichteten etliche Besitzer eines iPhone 12 in den vergangenen Tagen, dass ihre Smartphones bei der Verwendung solcher Geräte nicht die maximal mögliche Leistung abriefen und demzufolge nur langsam geladen wurden.Der YouTuber Alvin Lim wollte es genau wissen und führte einen Vergleichstest durch, welchen er im Bild festhielt und veröffentlichte . Zum Einsatz kamen dabei neben zwei Netzteilen von Apple mit 18 Watt und 20 Watt auch deutlich stärkere Ladeadapter: Ein Modell von UGREEN mit 65 Watt und ein Gerät von Baseus, das sogar maximal 120 Watt liefert. Zum Testaufbau gehörte zudem ein Messgerät, welches jeweils zwischen Netzteil und Apples MagSafe-Ladeadapter gesteckt wurde und Auskunft über Spannung, Stromstärke und Leistung gab.Das Testergebnis war eindeutig: Mit Ausnahme von Apples 18-Watt-Netzteil, welches in der Spitze lediglich gut 11 Watt lieferte, luden alle Geräte das iPhone 12 mit etwas mehr als der von Apple angegebenen Leistung und erreichten bis zu 18 Watt. Allerdings kam es im Verlauf der Ladevorgänge immer wieder einmal zu Einbrüchen der Leistung, diese waren der Tatsache geschuldet, dass sich das iPhone stark erwärmte und daher die Energieaufnahme drosselte. Alvin Lim dokumentierte das mit Infrarot-Messungen der Temperatur. Das Ergebnis des Vergleichstests legt nahe, dass schnelles kabelloses Laden via MagSafe-Adapter auch mit Netzteilen anderer Dritthersteller wie etwa Anker problemlos funktionieren dürfte.