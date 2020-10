Magneten des iPhone 12 gefährlich? Apple gibt Entwarnung

Magnete als Gefahrenquelle?

Apple beruhigt

MagSafe ist eines jener Features, die Apple der neuen Generation von iPhones spendierte – Zubehör, beispielsweise Ladegeräte oder Kreditkartenhalterungen, haften dank eines 18 Magneten umfassenden Rings an der Rückseite der Telefone. In Kombination mit bestimmten medizinischen Produkten, denen eine lebenserhaltende Funktion zukommt, können Magnete zu Interferenzen führen – und gegebenenfalls weitreichende Konsequenzen haben. Diese Gefahr treibt einige (potenzielle) Kunden des neuen iPhones um – Apple gibt nun Entwarnung: Es bestehe keine erhöhte Gefahr im Vergleich zu älteren Smartphones des Unternehmens.In einem Support-Dokument klärt Apple über mögliche Risiken bei der Verwendung des offiziellen MagSafe-Ladegeräts auf: Zwischen diesem und dem iPhone dürften keinesfalls Karten mit einem Magnetstreifen oder RFID-Chip platziert werden, um möglichen Beschädigungen vorzubeugen. Auch Reisepässe könnten unter Umständen Schaden nehmen. Diese Passage schürte bei manchen Personen, die über einen Herzschrittmacher verfügen, Ängste: Sie befürchten, dass die neuen iPhones eine mögliche Gefahrenquelle für medizinische Geräte dieser Art darstellen.Apple reagierte auf diese Sorgen und aktualisierte das Benutzerhandbuch : Ein neuer Textabschnitt geht auf mögliche Interferenzen mit medizinischen Geräten, darunter Herzschrittmacher und Defibrillatoren, näher ein. Die Informationen dürften die meisten Betroffenen beruhigen: Zwar hätten alle iPhone-12-Modelle mehr Magneten verbaut als je zuvor, ein höheres Risiko aufgrund der elektromagnetischen Strahlung sei hingegen nicht zu erwarten. Natürlich sichert sich das Unternehmen entsprechend ab und verweist darauf, etwaige Fragen an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Produkts zu stellen. So könne der Kunde in Erfahrung bringen, ob bestimmte Maßnahmen getroffen werden sollten, um Interferenzen zu vermeiden. Wer allerdings bislang keine Schwierigkeiten mit einem iPhone hatte, kann auch ein neues Modell bedenkenlos verwenden.