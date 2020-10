MagSafe-Ladegerät lädt schnell – Kabel aber deutlich schneller

Qi-Ladegerät mit 7,5 Watt besonders langsam

Quelle: Screenshot aus dem WSJ-Review

Schnell und vergleichsweise günstig: Laden per Kabel und 20-Watt-Netzteil

Die neue Generation von iPhones bietet ein vielversprechendes Feature: MagSafe. Auf der Rückseite des Smartphones sind Magnete angebracht, die noch so manche Idee von Drittherstellern auf den Plan rufen dürfte: Apple selbst bietet bereits ein breites Sortiment an kompatiblem Zubehör, darunter Schutzhüllen und ein kabelloses Ladegerät. Letzteres erinnert stark an jenes Ladegerät, das der Apple Watch beiliegt. Es verfügt über ein nicht abnehmbares Kabel mit USB-C-Anschluss – und bietet eine Leistung in Höhe von 15 Watt. Wer es mit dem Aufladen eilig hat, sollte sich aber nach Alternativen umsehen – auch Apples Wireless Charger kann mit kabelgebundenen Optionen oftmals nicht mithalten.Kabelloses Laden gibt es bei Apple bereits etwas länger: Bereits das iPhone 8 unterstützt diese Funktion. Wer nun ein herkömmliches Qi-Ladegerät mit 7,5 Watt zu Hause hat, kann es ohne Weiteres mit dem iPhone 12 verwenden. Natürlich verfügen die alten Geräte, egal ob Smartphone oder Zubehör, nicht über MagSafe: So ist es denkbar, dass das iPhone ein wenig auf der Aufladefläche verrutscht – und der Ladevorgang zum Stillstand kommt. Muss es besonders schnell gehen, ist ein Ladegerät mit 7,5 Watt ohnehin die denkbar schlechteste Wahl: In einem Testvideo des Wall Street Journal vergleicht die Journalistin Joanna Stern die Dauer dreier Methoden, um ein iPhone 12 von null auf 50 Prozent aufzuladen: Der Wireless Charger mit 5,5 Watt eines bekannten Drittanbieters benötigt satte 1,5 Stunden.Apples MagSafe-Ladegerät weist ungleich bessere Werte auf: Es vermag das iPhone 12 unter gleichen Bedingungen in einer Stunde bis zur Hälfte aufzuladen. Dem 20-Watt-Netzteil, das Apple separat verkauft, kann aber keine kabellose Alternative das Wasser reichen: In nur 28 Minuten erreicht das iPhone einen Ladestand von 50 Prozent – womit das Netzteil uneinholbar in Führung liegt. Vom Geschwindigkeitsvorteil abgesehen dürfte auch der Preis überzeugen: Das Netzteil kostet bei Apple 24,35 Euro. Wer das MagSafe-Ladegerät sein Eigen nennen möchte, benötigt ein Netzteil und das Gerät selbst – was im Falle des 20-Watt-Netzteils mit insgesamt 68,20 Euro zu Buche schlägt.20-Watt-Netzteil für 24,35 Euro im Apple Online Store: MagSafe-Ladegerät für 43,85 Euro im Apple Online Store: