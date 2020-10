iPhone 12 und kabelloses Laden: Nutzer berichten von Problemen

Ladevorgang kommt zum Erliegen

Software- oder Hardware-Problem?

Üblicherweise dauert es nicht lange, bis nach dem Release eines stark nachgefragten Produkts erste Beschwerden auftauchen – dann gilt es herauszufinden, ob diese berechtigt sind und ob es sich um Einzelfälle oder tatsächlich größere Chargen handelt, die einen Defekt aufweisen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Probleme möglicherweise auf die Software zurückzuführen sind – was nicht immer zweifelsfrei eruiert werden kann. Aktuell finden sich im Internet zahlreiche Rückmeldungen von Nutzern, die Schwierigkeiten mit dem reibungslosen Aufladen ihres iPhone 12 haben, wenn sie auf ein kabelloses Ladegerät setzen – das nicht von Apple ist.Das Problem scheint beide aktuell verfügbaren Modelle zu betreffen – also das iPhone 12 sowie das iPhone 12 Pro. Grundsätzlich lassen sich die neuen iPhones auch mit alten Qi-Ladegeräten verwenden: Diese haften dann zwar nicht magnetisch an den Rückseiten der Telefone, verrichten aber trotzdem ihren Dienst – zumindest in der Theorie. Tatsächlich beobachten aber viele Anwender (beispielsweise hier oder hier ), dass diese Ladegeräte nach einiger Zeit keine Energie mehr liefern – oder gar nicht erst damit begonnen haben. Würden diese Ladegeräte aber mit anderen Smartphones benutzt, darunter auch Vorgängermodelle, so seien keine Einschränkungen festzustellen.Ein Neustart schafft in vielen Fällen Abhilfe: Nach einem Reboot klappt bei einigen Besitzern der neuen Geräte auch das induktive Laden wieder – bis das Gerät von der Ladefläche genommen und dort erneut platziert wird. Dabei spielt es keine Rolle, wer der Hersteller des Zubehörs ist – Produkte von Anker oder Xiaomi sind genauso betroffen wie jene anderer Anbieter. Apples MagSafe-Alternative wird nur vereinzelt mit diesen Komplikationen in Verbindung gebracht – und scheint daher im Normalfall ordnungsgemäß zu funktionieren. Unklar ist, wie viele Nutzer von diesen Problemen betroffen sind – und ob eventuell ein Software-Update helfen könnte.