iPhone 12 und MagSafe: Das Zubehör im Überblick

Ganz neu: das Leder-Wallet

Quelle: Apple

Schutzhüllen in vielen Farben

Quelle: Apple

Apples kabelloses Ladegerät – bei Bedarf auch für die Watch

Quelle: Apple

Netzstecker für USB-C

Quelle: Apple

Neue iPhones bedeuten auch immer zugleich neues Zubehör – wenn man nicht das Glück hat, alte Schutzhüllen und dergleichen weiter zu verwenden, weil die Abmessungen des neuen Geräts weitgehend ähnlich mit jenen der alten Generation sind. Bei der neuesten iPhone-Generation kommt noch hinzu, dass sich ausnehmend wenig Zubehör im Lieferumfang befindet: Neben dem eigentlichen Gerät finden Käufer die üblichen Schnellanleitungen und Garantieinformationen sowie ein USB-C-auf-Lightning-Kabel – EarPods oder ein Netzstecker sind nicht länger fester Bestandteil der Smartphones. Diese Änderungen betreffen im Übrigen laut Mark Gurman auch ältere iPhones, die weiterhin in der Produktpalette vorhanden sind – sie müssen zukünftig ohne Kopfhörer und Netzteil auskommen.Besonderes Augenmerk legte Apple auf das neue Feature „MagSafe“: Damit halten Zubehörartikel und kabellose Ladegeräte magnetisch an der Rückseite des iPhones. Ein völlig neues Produkt, das sich dieser Mechanik bedient, ist das Leder-Wallet: Es kommt in den Farben Baltischblau, California Poppy, Sattelbraun sowie Schwarz daher. Nutzer können Kreditkarten und Ausweise in diesem Wallet verstauen – und haben diese so immer gemeinsam mit dem iPhone im Schlepptau. Das Wallet ist für 63,35 Euro zu haben: Ferner hält Apple Cases aus Silikon in allen möglichen Farben bereit, die allesamt auf MagSafe setzen – ein transparentes Case aus Polycarbonat ist auch dabei. Aktuell stehen diese nur für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro zur Verfügung, Kostenpunkt: 53,60 Euro. Das neue MagSafe-Ladegerät ist mit allen iPhones kompatibel, die sich auf induktives Laden verstehen – auch mit entsprechenden Cases ausgestattete AirPods lassen sich damit verwenden. Allerdings lädt das Gerät die iPhones der neuesten Generation dank 15 Watt besonders schnell. Das Zubehör erinnert optisch an jenes Ladegerät, welches sich im Lieferumfang der Apple Watch befindet. Wer diese auch aufladen möchte, muss zu jener Variante greifen, die auch mit Apples Smartwatch kompatibel ist. Das reguläre Modell hat bereits einen Preis: 43,85 Euro. Wer nun ein iPhone-12-Modell kauft und das mitgelieferte Ladekabel aus Mangel an einem USB-C-Anschluss nicht verwenden kann, der kann nun zum passenden Netzstecker greifen. Dieser bietet satte 20 Watt – und kostet 24,35 Euro: