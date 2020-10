Wichtige Termine: iPhone-Bestellungen, Lieferstart, HomePod mini

16. Oktober 2020

24. Oktober 2020

6. November 2020

13. November 2020

Für November erwartet: Das "Apple Silicon"-Event

Das zweite Herbst-Event ist absolviert und Apple zeigte auf der Veranstaltung bzw. im vorproduzierten Produktvideo diverse Hardware-Neuerungen. So gab es neben dem iPhone 12 in verschiedenen Ausführungen auch den HomePod mini zu sehen. Des Weiteren äußerte sich Apple natürlich dazu, welche wichtigen Termine es in den kommenden Wochen zu beachten gilt. Dies betrifft den Zeitpunkt, ab wann Vorbestellungen möglich sind – und den tatsächlichen Verkaufsstart in den Apple Stores und bei weiteren Händlern. Im Folgenden eine Übersicht, wie es im Produktjahr nun weitergeht.Der Freitag direkt nach dem Apple-Event markiert den Start in das neue iPhone-Produktjahr – ab dann lässt sich nämlich das iPhone 12 vorbestellen. Selbiges trifft auf das iPhone 12 Pro zu.Eine Woche später läuft die Auslieferung an. Wer den Kaufen-Button sofort am 16. Oktober betätigt, erhält ab dem 24. Oktober Post vom Paketboten – oder kann das iPhone vor Ort bei einem Händler kaufen.Mit etwas Verspätung folgen das iPhone 12 mini sowie das iPhone 12 Pro Max – also das untere und das obere Spektrum des Lineups.Die Auslieferung dreier Produkte beginnt ab dem 13. November – oder im Falle des HomePod mini ein paar Tage später. Dann bringt Apple nämlich das iPhone 12 mini sowie das iPhone 12 Pro Max an die Kunden, außerdem verschickt das Unternehmen den HomePod mini.Ein ganz großes Thema steht allerdings noch aus, denn dazu äußerte sich Apple auf dem "Hi, Speed"-Event nicht. Die Ankündigung des oder der ersten ARM-Macs soll in diesem Jahr erfolgen, so viel ließ Cupertino auf der WWDC im Juni bereits verlauten. Bloomberg hatte gerade erst gemeldet, Apple peile ein weiteres Event an, welches dann vollständig dem Mac (und möglicherweise Zubehör) gewidmet ist. Der November scheint festzustehen, das Datum hingegen nicht. Dass sich das Oktober-Event ausschließlich um iPhones und den HomePod mini drehte, kann als Bestätigung gesehen werden. Was ebenfalls noch unbekannt bleibt: Wann kommt macOS 11 Big Sur auf den Markt?