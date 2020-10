Produktbilder geleakt: iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini in vielen Farben

iPhone 12 Pro mit vielen Kameras

Viel war in den vergangenen Monaten über die bevorstehende iPhone-Generation zu hören. Seit einigen Wochen ist zudem klar, dass Apple auch einen Produktnamen verwendet, den es bei Mac und iPad schon lange gibt, beim iPhone bislang jedoch nicht. Das "mini" soll die Produktpalette nach unten abrunden und Kunden ansprechen, die ein etwas kompakteres, etwas günstigeres iPhone wünschen. Wenige Stunden vor der offiziellen Präsentation sind nun auch erste Bilder geleakt . Diese bestätigen, dass es die mini-Variante in den Farben Blau, Rot, Grün, Schwarz und Weiß gibt. Die Bilder stammen vom Leaker Evan Blass, der schon bei früheren Produkt-Launches Apples eigener Präsentation zuvorkam.Folgendermaßen sieht das iPhone 12 mini demnach aus – die rote Variante ist als Product Red deklariert, womit ein kleiner Teil der Verkaufserlöse dem Kampf gegen diverse Krankheiten gewidmet wird:Dass man sowohl beim iPhone 12 mini als auch beim iPhone 12 eine Dual-Kamera auf der Rückseite erhält, hatten schon diverse frühere Produktleaks angedeutet. Auch die verschiedenen Farben gingen bereits durch die Gerüchteküche.Ebenfalls vorab publik wurde das iPhone 12 Pro, welches es zwar nicht in so vielen Farben, dafür aber mit mehr Augen auf der Rückseite gibt. Statt zwei Kameras kommen drei zum Einsatz, außerdem setzt Apple auf einen LiDAR-Sensor zur Erfassung von Tiefeninformationen (bekannt aus dem iPad Pro). Auf folgendes Design darf man sich demnach freuen:Erwartungsgemäß spendiert Apple dem iPhone 12 ein überarbeitetes Design – dessen Designsprache (flache Ränder) man zwar seit dem iPhone 4 bereits kennt, es aber dennoch eine Modernisierungskur darstellt. Dass Apple weiterhin auf die Displayaussparung am oberen Rand ("Notch") setzt, ist keine Überraschung – denn selbst die 2021er Generation soll angeblich noch Face ID im schwarzen Bereich unterbringen. Evan Blass veröffentlichte sowohl Bilder vom iPhone 12 Pro als auch vom iPhone 12 Pro Max – ohne direkten Größenvergleich sind aber keine Unterschiede zu erkennen.