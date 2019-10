iPhone 11 Pro Max schlägt Galaxy Note 10+ bei Akkulaufzeit

Software und Hardware Hand in Hand

Vor 20 Jahren war es normal, dass Handys Tage oder gar Wochen ohne externe Stromzufuhr auskamen – seitdem sich Handys aber zu portablen Computern mauserten, müssen diese im Regelfall täglich aufgeladen werden. Bei manchen Anwendern reicht aber selbst das nicht aus – besonders wenn unterwegs Spiele ausgeführt oder dem Smartphone andere rechenintensive Aufgaben gestellt werden. Apple konnte bei den neuen iPhone-Modellen die Akkukapazität erhöhen und die Effizienz der neuen Prozessoren steigern.In einem Test ließ der YouTuber "PhoneBuff" das Topmodell der diesjährigen iPhone-Reihe gegen das Samsung Galaxy Note 10+ antreten. Schon zuvor testete "PhoneBuff" die Performance des iPhone 11 Pro Max gegen das Samsung-Gerät – hier unterlag das Apple-Handy. Mit maschinellen Tests simulierte der Tester möglichst realitätsnahe Anwendungsfälle. Beide Geräte mussten 16 Stunden im Stand-By-Modus ausharren – und danach verschiedene Aufgaben wie zum Beispiel das Abspielen von Filmen oder das Browsen im Internet erledigen, bis der Akku endgültig leer war:Das iPhone kam auf eine insgesamte Nutzungsdauer von 27 Stunden und 5 Minuten, das Samsung Galaxy Note 10+ gab nach 25 Stunden und 3 Minuten auf. Somit hielt das iPhone 11 Pro Max über zwei Stunden länger durch als das Galaxy.Die Modelle sind durchaus vergleichbar: Zwar bietet das Samsung Galaxy einen größeren Akku (4.300mAh vs. 3.969mAh), muss aber auch einen größeren Bildschirm (6,8" vs 6,5") mit einer leicht höheren Auflösung ansteuern (3040 x 1440 vs. 2688 x 1242 Pixel). Apple hat aber einen ganz entscheidenden Vorteil: Da Apple die Hardware wie auch die Software komplett in Eigenregie entwickelt, kann der Konzern aus Cupertino beides perfekt aufeinander abstimmen und so effizienter sein. Samsung liefert die eigenen Handys mit einem stark angepassten Android-Betriebssystem aus – trotz der Modifikationen ist die Optimierung von bestehenden Systemen aber schwerer.