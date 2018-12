iPad mini 5 und günstiges iPad 10" im Frühjahr?

iPad mini 5

iPad 10" als Nachfolger des Pad 9,7"

Während der Herbst immer Apples bevorzugter Zeitraum zur Einführung neuer iPhones ist, kamen aktualisierte iPads häufig schon im Frühjahr. In diesem Jahr erschien beispielsweise die neue Generation des günstigen 9,7"-Modells – Apple hatte die Baureihe anlässlich des Bildungs-Events im März überarbeitet. Einem Bericht zufolge soll auch das kommende Frühjahr wieder im Zeichen neuer, günstigerer iPad-Modelle stehen. Unter Berufung auf Zulieferer heißt es , Apple plane gleich zwei Baureihen für den (preislichen) Einsteigerbereich. So soll es eine Neuauflage des iPad mini geben – und außerdem den Nachfolger des iPad 9,7".Das iPad mini gehört zu den Apple-Produkten, die wohl am häufigsten totgesagt wurden. Tatsächlich ließ Apple nicht erkennen, der 7,9"-Serie besonderes Interesse entgegenzubringen. Allerdings behauptete das verlässliche Apple-Orakel Ming-Chi Kuo schon im Oktober, Apple plane die Markteinführung der fünften mini-Generation. Die letzte Aktualisierung (iPad mini 4) liegt bereits mehr als drei Jahre zurück, bis auf eine Preissenkung im März 2017 tat sich bei den kleinen iPads aber nichts mehr. Auch die China Times stimmt nun der Vorhersage zu und geht davon aus, dass die Massenproduktion des iPad mini 5 schon bald anlaufe.Apple war es in den vergangenen beiden Jahren gelungen, die einbrechenden iPad-Verkaufszahlen wieder zu stabilisieren. Allerdings erreichte Cupertino dies nicht durch die hochpreisigen, sondern die günstigsten Modelle. So stellte sich heraus, dass sehr viele Kunden zur 9,7"-Baureihe griffen, die Apple preislich ziemlich aggressiv positioniert hatte. Während das iPad 9,7" schon ab 349 Euro erhältlich ist (mit 32 GB, ohne Mobilfunkanbindung), kostet das iPad Pro 10,5" mindestens 720 Euro, die im Oktober präsentierte 11"-Version mindestens 879 Euro und mit 12,9"-Display sogar 1099 Euro.Im Bericht der China Times heißt es, Apple werde das iPad 9,7" durch ein iPad 10" ersetzen und erreiche die Display-Vergrößerung durch Verschlankung der Ränder. Weitere Angaben macht die Publikation nicht.