iPad als HomeKit-Hub: Apple bestätigt Wegfall der Funktion

Zweite Entwickler-Beta bestätigt Aus für iPad als Steuerzentrale

Nutzer müssen auf HomePod mini oder Apple TV umsteigen

Möglicher Grund: iPad unterstützt Matter nicht

Apple kündigte auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference (WWDC) unter anderem eine grundlegend neu gestaltete Home-App für iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura an (siehe ). Diese soll deutlich mehr Smarthome-Geräte unterstützen, neue Funktionen aufweisen sowie übersichtlicher und komfortabler sein. Eine für viele Besitzer von Tablets aus Cupertino vermutlich schmerzliche Neuerung im Zusammenhang mit den Hardwareanforderungen für HomeKit verschwieg das kalifornische Unternehmen allerdings zunächst: iPads können zukünftig nicht mehr als Hub für Apples Smarthome-Steuerung fungieren.Der Wegfall der Funktion war lediglich der Webseite zu entnehmen, auf welcher Apple eine Vorschau auf iOS 16 präsentiert. Dort steht in einer Fußnote der entscheidende Satz zu lesen: „Nur Apple TV und der HomePod werden als Home Hub unterstützt“, heißt es in der üblichen kleinen Schrift. In der ersten Betaversion von iPadOS 16 ließen sich die Tablets aus Cupertino allerdings noch als Steuerzentrale für HomeKit konfigurieren. Das nährte Spekulationen, Apple könne das iPad in der Auflistung schlicht vergessen haben. Jetzt ist klar: Das ist nicht der Fall. In der neuesten Vorversion des kommenden Tablet-Betriebssystems, die kürzlich veröffentlicht wurde, findet sich nämlich die offizielle Bestätigung für das Aus des iPads als Home-Hub.Nach dem Update auf die zweite Entwickler-Beta von iPadOS 16 lässt sich das iPad nicht mehr zur Steuerzentrale für Apples Smarthome-Lösung erklären. Statt des bislang in den Einstellungen der Home-App vorhandenen entsprechenden Schalters findet sich neben einer kurzen grundsätzlichen Erklärung der Funktion dort nur noch folgender Hinweis: „iPad will no longer be supported as a home hub.“ Damit dürfte klar sein, dass alle derzeit als Steuerungszentrale eingesetzten iPads diese Fähigkeit nach einer Aktualisierung auf iPadOS 16 verlieren werden. Wer Beleuchtung, Heizung, Überwachungskameras und andere Haustechnik bislang ausschließlich mithilfe eines Tablets aus Cupertino in HomeKit einbindet, wird sich also einen HomePod mini oder ein Apple TV zulegen müssen.Eine Begründung für diese Maßnahme liefert Apple nicht. Beobachter vermuten, dass der Wegfall mit dem angekündigten Support des universellen Smarthome-Standards namens Matter zusammenhängen könnte. Dieser wird vom iPad nicht unterstützt. Dagegen spricht allerdings, dass der vor geraumer Zeit eingestellte große HomePod das neue Protokoll ebenfalls nicht beherrscht, aber dennoch auch in Zukunft noch als Home-Hub fungieren kann.