Kurz: „Apple Home“: Neue Marke für Smart-Home-Geräte +++ Biden begrüßt Gewerkschaft für Apple Store

Neues Label: „Works with Apple Home“

Biden zeigt sich über gewerkschaftlichen Zusammenschluss im Apple Store erfreut

Wer sein Zuhause mit Smart-Home-Geräten ausstatten möchte, sollte die Kompatibilität im Blick haben: In der Regel sind auf den Verpackungen von smarten Lichtquellen, Überwachungskameras, Heizungsthermostaten und dergleichen mehr kleine Labels zu finden, welche über das unterstützte System Auskunft geben. Wer im Apple-Kosmos heimisch ist, achtet am besten auf das Etikett namens „Works with Apple HomeKit“, welches auch das von der App bekannte Häuschen beinhaltet. Wie sich im Entwicklerbereich zeigt, scheint Cupertino eine Änderung vorgenommen zu haben:Ohne publikumswirksame Ankündigung änderte das Unternehmen den Hinweis zu „Works with Apple Home“. Damit ist das Label nicht nur etwas platzsparender geworden – „Apple Home“ dürfte auch der Vermarktung eher dienlich sein, zumal die Systeme andere Anbieter oft einen ähnlichen Wortlaut aufweisen. Allzu sinnvoll erschien der Bezug auf HomeKit ohnehin nie: Dabei handelt es sich um das für Entwickler relevante Framework.Die gewerkschaftliche Organisation von Mitarbeitern von Apple Stores stößt bei dem Konzern auf wenig Verständnis – tatsächlich scheinen Cupertinos Gegenmaßnahmen aber mancherorts erfolglos zu bleiben: Im schottischen Glasgow erfolgte bereits der Beitritt zu einer Gewerkschaft, nun ist der Apple Store Towson Town Center im US-Bundesstaat Maryland an der Reihe (siehe hier ). Es handelt sich dabei um den ersten Apple Store in den Vereinigten Staaten, der diesen Weg einschlägt.Rückenwind für die Entscheidung der Angestellten kommt nun aus dem Weißen Haus: Laut Reuters erklärte Präsident Joe Biden, „stolz“ auf die Mitarbeiter des besagten Stores zu sein. Arbeitnehmer hätten das Recht zu bestimmen, unter welchen Bedingungen sie arbeiten oder nicht arbeiten wollen, so Biden. Aufgrund der gewerkschaftlichen Organisation seien alle Beteiligten „besser dran“ – das Endprodukt profitiere ebenfalls davon. Vermutlich dürften andere Apple Stores dem Beispiel aus Maryland folgen. Eine Stellungnahme von Apple liegt nicht vor.