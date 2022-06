HomeKit mit neu gestalteter App und Matter, runderneuertes CarPlay der zweiten Generation

HomeKit mit neuen Features – und mehr Ordnung in der App

CarPlay mit zahlreichen neuen Features und optischen Verbesserungen

Bei Apples HomeKit handelt es sich um ein relativ ausgefeiltes Software-Framework, welches die intuitive Steuerung von Smart-Home-Geräten ermöglicht. CarPlay wiederum sorgt für die ideale Anbindung von iPhone-Inhalten an das Auto oder Motorrad. Für iOS und iPadOS 16 sowie macOS Ventura nahm Apple einige Verbesserungen an beiden Features vor: Einerseits halten etliche neue Funktionen in der Home-App und bei CarPlay Einzug, andererseits ist die kosmetische Aufwertung enorm. Dank der Unterstützung von Matter sollen außerdem künftig weit mehr Smart-Home-Geräte mit HomeKit kompatibel sein.Wer Überwachungskameras zuhause einsetzt, wird sich freuen: HomeKit ist ab iOS 16 und macOS 13 erstmals in der Lage, bis zu vier Aufnahmen gleichzeitig darzustellen. Die Benutzeroberfläche bleibt zwar in den Grundzügen ähnlich, erfährt aber an vielen Stellen eine deutliche Aufwertung: In der Standard-Ansicht finden sich Räume und Favoriten, außerdem legt Apple mit neuen Kategorien für Beleuchtung, Sicherheit und weiteres nach. Dass Apple am lizenzfreien Standard Matter interessiert ist, ist kein Geheimnis. Für die WWDC-Keynote greift das Unternehmen das Thema aber gezielt auf – zuletzt spielte Matter auch in Googles I/O-Konferenz eine bedeutsame Rolle. Dank des neuen Sperrbildschirms des iPhones lassen sich viele Konfigurationen rasch über diesen vornehmen.Wie wichtig ist CarPlay für Fahrzeughalter? Laut Apple kommen für 79 Prozent der US-Käufer lediglich Autos mit Unterstützung für das Feature infrage. Für CarPlay der nächsten Generation habe der Konzern mit verschiedenen Autobauern zusammengearbeitet, um eine bessere Integration zu erzielen.Für etwa 98 Prozent der Fahrzeuge, welche in den USA ausgeliefert werden, stehe CarPlay zur Verfügung. Das Feature trage dem modernisierten Inneren der Wagen Rechnung: CarPlay kann nun mehrere Bildschirme ansteuern und Funktionen des Wagens aktivieren, die sich dem Zugriff bislang entzogen – beispielsweise die Sitzheizung. Neue Grafiken warten mit nützlichen Informationen wie die Tankfüllung und die Dauer der aktuellen Fahrt auf. Apple verspricht zudem umfassende Konfigurationsmöglichkeiten für den Anwender und eine verbesserte Navigation.