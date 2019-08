iPad Pro 2019: Ebenfalls mit Dreifach-Kamera?

Dreifach-Kamera vom Nachfolger des iPhone Xs

Bislang einzige Gerüchtequelle

Das iPhone wird mit Sicherheit häufiger zum Fotografieren genutzt als ein iPad – das iPhone ist aus der Hosentasche schneller griffbereit und durch die Bildschirmgröße eignet sich ein Tablet weniger gut zum Fotografieren. Trotzdem wird die Kamera der iPads von Anwendern genutzt. Aber selbst beim Topmodell des iPads verbaut Apple zurzeit nicht die aus dem iPhone X und Xs bekannte Doppelkamera mit Zoomfunktion, sondern nur eine Kamera mit 12 Megapixeln.Einem Bericht aus Zuliefererkreisen aus China nach soll Apple zumindest in Erwägung ziehen, die wahrscheinlich diesen Herbst erscheinenden neuen iPad-Pro-Modelle ebenfalls auf eine Dreifach-Kamera umzustellen. Mit einem solchen Kamera-Setup wären noch mehr Zoomstufen ohne Qualitätsverlust möglich.Derzeit unterstützt das iPad Pro auch nicht den vom iPhone her bekannten Portrait-Modus, mit dem der Hintergrund einer Person mit einem Bokeh-Effekt versehen wird. Apple dürfte diese Funktion auch beim iPad freischalten, sollte das kommende iPad Pro tatsächlich über eine Dreifach-Kamera verfügen.Noch ist nicht viel aus der Gerüchteküche zu den neuen iPad-Pro-Modellen zu hören. Apple unterzog erst im letzten Jahr das iPad Pro einer maßgeblichen Überarbeitung. Somit ist es eigentlich wahrscheinlicher, dass die Aktualisierung in diesem Herbst eher moderat ausfällt. Der Bericht aus China ist derzeit auch der einzige, welcher eine große Veränderung bei der Kamera vorhersagt.