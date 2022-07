iOS 16 & macOS 13: iMessage im Detail

Verschickte Nachrichten lassen sich löschen

Nachträgliches Bearbeiten von Mitteilungen



Quelle: MacRumors

Gelöschte Nachrichten wiederherstellen

Apples Nachrichten-App für iPhone, iPad und Mac sowie die Apple Watch, welche standardmäßig in den Betriebssystemen der Geräte enthalten ist, stellt ein nützliches Kommunikations-Tool dar. Allerdings vermissen viele Nutzer bislang etliche Funktionen, über die Messenger wie etwa WhatsApp schon seit langer Zeit verfügen. Mit dem Erscheinen von iOS/iPadOS 16, macOS Ventura und watchOS 9 verringert Apple den Abstand zu den häufig eingesetzten Alternativen deutlich, denn iMessage erhält zahlreiche Features. Wir fassen noch einmal alle zusätzlichen Funktionen zusammen.Eine der wesentlichen Neuerungen der künftigen Version von iMessage ist die Möglichkeit, verschickte Nachrichten zu löschen. Hat man es sich anders überlegt und möchte eine Mitteilung ungeschehen machen, hat man dafür allerdings nicht unbegrenzt Zeit: 15 Minuten nach dem Absenden steht die Funktion nicht mehr zur Verfügung. Um eine Nachricht zu löschen, legt man den Finger darauf, bis das Menü-Popup erscheint und wählt dann die entsprechende Option. Zu beachten ist allerdings, dass der Empfänger ebenfalls mindestens iOS/iPadOS 16 beziehungsweise macOS Ventura einsetzen muss, damit die Löschung auf der Gegenseite tatsächlich vorgenommen wird. Auf älteren Versionen der Betriebssysteme wird sie nämlich in jedem Fall angezeigt, iMessage teilt das dem Absender mit einem entsprechenden Hinweis mit.Wer hat sich nicht schon einmal über einen Tippfehler oder eine unglückliche Formulierung in einer soeben verschickten Nachricht geärgert? Zukünftig lassen sich diese nachträglich aus der Welt schaffen, denn iMessage erlaubt die Änderung bereits gesendeter Mitteilungen. Ebenso wie beim Löschen gilt auch hier eine Frist von 15 Minuten. Nutzt der Empfänger ebenfalls iOS/iPadOS 16 beziehungsweise macOS Ventura, sieht er nur die geänderte Nachricht, auf Geräten mit älteren Betriebssystemversionen wird die editierte Version zusätzlich angezeigt und mit den Hinweis „Bearbeitet“ versehen. Für SMS-Nachrichten stehen übrigens weder das Löschen noch das Bearbeiten von Mitteilungen zur Verfügung.Mithilfe der Filterfunktion von iMessage lassen sich nachträglich gelöschte Mitteilungen zukünftig wiederherstellen. Zu finden sind diese in der neuen Kategorie „Kürzlich gelöschte Nachrichten“. Auch für diese Funktion setzt Apple eine Frist: Nach spätestens vierzig Tagen verschwinden die Botschaften aus der Liste, eine Wiederherstellung ist dann nicht mehr möglich. Ein weiteres neues Feature ist die Möglichkeit, bereits zur Kenntnis genommene Nachrichten als ungelesen zu markieren. Diese kennzeichnet iMessage dann wie neu eingetroffene Mitteilungen mit dem bekannten blauen Punkt und erinnert so daran, dass man sie später beantworten sollte. Darüber hinaus erweitert Apple die hauseigene Nachrichten-App um SharePlay, entsprechende Sessions lassen sich somit künftig auch per iMessage einleiten. Die Nachrichten-App unterstützt zudem das neue „Collaboration“-Feature von iOS.