iOS 16 mit detaillierter Wetter-App, eSim-Übertragung per Bluetooth, Walkie-Talkie-Feature und vielem mehr

Etliche praktische kleine Neuerungen

Wenn Craig Federighi antritt, im Rahmen der WWDC-Keynote über neue Software-Features der kommenden Updates zu referieren, bleiben naturgemäß einige Funktionen auf der Strecke. So zeigt sich etwa bei iOS 16, dass Apple zwar kaum optische Veränderungen an der Benutzeroberfläche vornimmt, dafür jedoch zahlreiche kleine Optimierungen an bereits bestehenden Features vornimmt. Viele dieser Neuerungen werden erst in den Tagen und Wochen nach der Präsentation bekannt. Nach unserer letzten Aufzählung ist die Liste an neuen Funktionen bereits bedeutend gewachsen.Für iOS 15 bohrte Apple die Wetter-App gehörig auf, trotzdem verzeichnet die Anwendung auch beim kommenden Major Release keinen Stillstand: Nahezu alle Elemente offenbaren per Fingertipp nähere Details. So erwarten den Nutzer eine genaue Diagrammansicht des Temperaturverlaufs in der 10-Tage-Vorhersage, stündliche Prognosen für das Windaufkommen, die Niederschlagswahrscheinlichkeit, Luftfeuchtigkeit und einiges mehr. In der Kartenansicht für unterschiedliche Witterungsbedingungen gibt es zudem einige kleine Designverbesserungen. Die genaue Aufschlüsselung der einzelnen Parameter macht natürlich auch vor den neuen Wetter-Apps für iPadOS 16 und macOS Ventura nicht Halt.Das Dashboard des Game Centers erfährt eine gravierende optische Überarbeitung, außerdem lässt sich die Spiele- und Erfolgshistorie von Freunden und Bekannten auch in der Kontakte-App verfolgen. Multiplayer-Games unterstützen zudem SharePlay, wenngleich Apple diese Funktion erst später nachreichen wird.Erstmals lässt sich die eSIM von einem iPhone auf ein anderes per Bluetooth übertragen. Dabei gilt es einige Voraussetzungen zu beachten: Auf beiden Geräten muss iOS 16 installiert sein und der Netzbetreiber muss die Funktion unterstützen.Eine neue API namens „Push to Talk“ erinnert an die Apple Watch: Audio-Nachrichten werden so in Echtzeit übertragen, iOS 16 zeigt zudem das App-Symbol und die Person an, welche das Gespräch sucht. Antworten sind ebenfalls in Echtzeit möglich, Entwickler können die Funktion sogar für Gruppen bereitstellen.Bearbeitungen an Fotos lassen sich mitsamt aller eingestellten Parameter auf andere Bilder übertragen. FaceTime-Anrufe erhalten eine etwas transparente Benutzeroberfläche und Namensvorschläge in einer iMessage-Gruppe ein Kontaktbild: Letzteres entfaltet seinen Nutzen vor allem dann, wenn mehrere Teilnehmer den gleichen Vornamen haben. Apropos iMessage: Das GUI bei Sprachnachrichten ist gänzlich neu. Eine neue Ansicht im Kontrollzentrum verrät, welche Apps unlängst Zugriff auf das Mikrofon, die Kamera oder Ähnliches verlangten. Die Benutzeroberfläche beim Abspielen von Videos wirkt deutlich aufgeräumter:Die Bücher-Anwendung erhält viele weitere Konfigurationsmöglichkeiten, das dem Skeuomorphismus entlehnte Umblättern von Seiten weicht einer neuen Animation. Übersetzungen von Text, welcher mit der Kamera erfasst wird, funktioniert nun noch unkomplizierter. Für Memojis stehen sechs neue Posen sowie 17 neue und aktualisierte Frisuren zur Verfügung.Bereits bekannte WLAN-Netzwerke lassen sich ab iOS 16 einfach und unkompliziert verwalten und die iCloud-Sektion in den Einstellungen ist anschaulicher in mehrere Sektionen unterteilt. Neue Piktogramme für AirPods ersetzen das allgemein gehaltene AirPlay-Piktogramm im Kontrollzentrum sowie auf dem Sperrbildschirm.Droht das iPhone zu überhitzen und stellt daher den Ladevorgang ein, informiert es den Nutzer mit einer neuen Benachrichtigung. Das Kontextmenü, welches unter anderem das Kopieren von Texten ermöglicht, wurde ein wenig umgestaltet – und passt sich an den Dunkelmodus an. Das Kontakte-Widget erhält blaue Punkte als Indikatoren für ungelesene Nachrichten und die vom Mac und iPad bekannten Schnellnotizen sind nun auch auf dem iPhone an Bord. Die von der Apple Watch bekannte Aktivitäten-App landet erstmals auf dem iPhone – wenn auch in etwas abgespeckter Form.